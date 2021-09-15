　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

切勿自行填充休閒爐或瓦斯罐　消防局：像「炸彈」危險又違法！

▲台南市消防局指出，民眾自行利用桶裝瓦斯鋼瓶瓦斯，去填裝卡式瓦斯罐或可填充式的休閒爐，因填充物壓力改變，會像不定時炸彈般，危險且違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，民眾自行利用桶裝瓦斯鋼瓶瓦斯，去填裝卡式瓦斯罐或可填充式的休閒爐，因填充物壓力改變，會像不定時炸彈般，危險且違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來發現有些餐廳或者民眾為求省錢，自行利用桶裝瓦斯鋼瓶（液化石油氣）去填裝卡式瓦斯罐或可填充式的休閒爐，因填充物壓力改變，會像不定時炸彈般，危險且違法，台南市消防局指出，一旦查獲會依消防法舉發。

台南市消防局指出，依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第77條：「家庭或營業用之液化石油氣之灌氣裝卸，應於分裝場為之」，故如發現私下利用桶裝瓦斯鋼瓶 (液化石油氣) 填裝於卡式瓦斯罐及可填充式的休閒爐等行為，將依消防法第42條逕行舉發開單，請民眾不要以身試法，不但可能造成自身危險，也造成公共安全的危害。

▲台南市消防局指出，民眾自行利用桶裝瓦斯鋼瓶瓦斯，去填裝卡式瓦斯罐或可填充式的休閒爐，因填充物壓力改變，會像不定時炸彈般，危險且違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局說，桶裝瓦斯鋼瓶（液化石油氣）以丙烷及丁烷為主要成份，而卡式瓦斯罐及可填充式的休閒爐填充物是以純丁烷為主要成份，由於丙烷的蒸氣壓力在常溫時大約為丁烷蒸氣壓力的5-6倍，且蒸氣壓力會隨著溫度升高而增加，溫度降低而減少。故當丙烷的含量比例越高時，容器需承受的蒸氣壓力值也就越大！這也就是為何桶裝瓦斯 (液化石油氣) 會填裝在鋼瓶使用，且必須經過檢驗。因此以桶裝瓦斯鋼瓶填充液化石油氣於卡式瓦斯罐及可填充式的休閒爐將可能因為壓力變化而造成意外發生。

▲台南市消防局指出，民眾自行利用桶裝瓦斯鋼瓶瓦斯，去填裝卡式瓦斯罐或可填充式的休閒爐，因填充物壓力改變，會像不定時炸彈般，危險且違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，民眾因休閒登山或餐飲營業需求，若為節省購買瓦斯罐耗材成本，而將家用液化石油氣鋼瓶以土法煉鋼方式自行分裝瓦斯至休閒爐或瓦斯罐，易造成瓦斯外洩，若遇火源恐造成氣爆！由於違法分裝瓦斯環境欠缺合法分裝場的消防安全等相關設施，且附近住宅密集，有如不定時炸彈，發生爆炸的危險性。如民眾若發現不法分裝情事，可通報119消防單位前往處理。

▲台南市消防局指出，民眾自行利用桶裝瓦斯鋼瓶瓦斯，去填裝卡式瓦斯罐或可填充式的休閒爐，因填充物壓力改變，會像不定時炸彈般，危險且違法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯，呼籲民眾使用安全瓦斯爐具是非常重要的，千萬不要違反分裝瓦斯，因小失大造成無可挽回的憾事，也造成公共安全的危害，這都是得不償失的行為，消防局未來將會加強宣傳及查稽，凡發現家庭或營業用液化瓦斯的違反灌氣裝卸，違者將依《消防法》第42條裁罰2萬元以上、10萬元以下罰鍰，以確保公共公全。

「宜蘭礁溪兆品酒店」

►超低價！一家五口住礁溪兆品爽玩兩天

ET快訊
龍劭華身體早有狀況！醫：扣打用完　暴瘦8kg「2數值爆表」
第2劑莫德納等不到！　可能「混打高端」10月有結果
批iPhone 13「史上最弱」升級！　彭博：沒動力換
快訊／龍劭華85大樓招魂　遺孀兒女忍悲痛帶他回家
一張圖秒懂怎麼領！　郵局10／4預約「紙本五倍券」
龍劭華國中青澀照曝光！　導師6字評語充滿正能量
直播一半「接龍劭華死訊」！女星吐一輩子遺憾
快訊／龍劭華遺體相驗結束　死因出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

切勿自行填充休閒爐或瓦斯罐　消防局：像「炸彈」危險又違法！

爭取前瞻經費1120萬！花蓮改善路口交通安全　樂齡學齡族受惠

向太魯閣號救難英雄致敬　新店高中師生950張卡片感謝警消醫護

大樓常飄刺鼻臭味　新化警揪出毒蟲起獲毒品

水族箱、水族用品注意用電安全　小心引火！

有借有還不犯法？　男子偷騎他人機車又返還吃上竊盜官司！

以愛與希望告別疫情！女藝會拜會饒慶鈴　女性藝術展明年成形

中秋防火不間斷　台南灣裡分隊喜樹國小視訊線上宣導全面化

萬安44號演習15日登場　金山警分局宣導「3不1沒有」

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

切勿自行填充休閒爐或瓦斯罐　消防局：像「炸彈」危險又違法！

爭取前瞻經費1120萬！花蓮改善路口交通安全　樂齡學齡族受惠

向太魯閣號救難英雄致敬　新店高中師生950張卡片感謝警消醫護

大樓常飄刺鼻臭味　新化警揪出毒蟲起獲毒品

水族箱、水族用品注意用電安全　小心引火！

有借有還不犯法？　男子偷騎他人機車又返還吃上竊盜官司！

以愛與希望告別疫情！女藝會拜會饒慶鈴　女性藝術展明年成形

中秋防火不間斷　台南灣裡分隊喜樹國小視訊線上宣導全面化

萬安44號演習15日登場　金山警分局宣導「3不1沒有」

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬：瀟灑身影永留心中

法官與外界飲宴遭彈劾　何俊英：樹立新標準！但仍須避免獵巫

蔡正元斷言江啟臣當選機率低　「球被柯文哲截掉支持者當然生氣」

龍劭華猝逝「網上全震驚」！鄉民罕見一片好評　盛讚2點喊可惜

新創公司最愛「7種員工特質」　適應力要強、最後一點做到的很少

IG、微信「打工陪聊」誘騙裸照　婦援會揭新型態「集團式犯罪」

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂！10多年後仍難回正常生活

英國會禁陸駐英大使進入　陸使館：短視、魯莽、懦夫！

可幫5家人領！郵局五倍券10／4～10／30先預約再領券　方式一次看

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地　

40特警攻堅假公安集團嚇壞　跨境詐騙虛幣洗白

地方熱門新聞

龍劭華「高雄85大樓」猝逝！陳其邁179字致敬

南投妹遭輾肋斷刺心臟！27秒驚悚畫面曝

即／高雄市區女子「碰」墜樓亡　鄰居不敢探頭嚇報案

墾丁後壁湖海產街跳電夢魘　原因找到了

藝人龍劭華在高雄85大樓昏倒！

萬安44號演習登場　金山警宣導「3不1沒有」

男子偷騎他人機車又返還涉竊盜

局長特製創意月餅　實現員警4願望

水族箱、水族用品注意用電安全

台南喜樹國小視訊線上宣導全面化

用掉十幾支滅火器

告別疫情　女藝會拜會饒慶鈴研商女性藝術展

新化警揪出毒蟲起獲毒品

一張圖秒懂　佳冬戰備道漢光演習修路交管

更多熱門

相關新聞

國泰香港飛北京航班爆「詐彈事件」

國泰香港飛北京航班爆「詐彈事件」

根據港媒報導，香港警方11日上午接獲報案，指國泰航空香港飛往北京的一架客機被放置了炸彈。獲報時客機已經起飛，因此在抵達北京後啟動了緊急撤離措施，並由安全人員對飛機進行檢查，整起事件未造成任何傷亡，目前被警方以「炸彈嚇詐」案件處理。

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

公務員上班追劇月領7萬　遭檢舉還嗆：相堵會到

台南消防人員榮獲績優救護人員

台南消防人員榮獲績優救護人員

花蓮消防局捕蜂捉蛇外包處理　報案電話119不變

花蓮消防局捕蜂捉蛇外包處理　報案電話119不變

芳苑工廠惡火！老闆回現場搶滅「全身碳化」慘死

芳苑工廠惡火！老闆回現場搶滅「全身碳化」慘死

關鍵字：

填充休閒爐瓦斯罐消防局炸彈危險違法

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

Junior上山看小鬼！「奇妙巧合」讓他一震：地球上最浪漫

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面