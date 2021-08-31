驚險畫面曝！高雄輕軌「行駛中出軌」滑至對向軌道　高捷曝原因

記者許宥孺／高雄報導

高雄輕軌31日上午傳出意外，一輛列車往C36凱旋二聖站進站前，行駛過程中車底捲入草皮，導致車頭部分脫離軌道，所幸司機員及時警覺剎車，當時車上有2名乘客均沒有受傷，目前現場仍在緊急搶修中。

▲輕軌列車車底捲入草皮，車頭部分脫離軌道。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄輕軌31日上午出軌畫面曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲列車緊急剎車，滑至對向軌道。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事故就發生在31日上午8點38分，附近監視器錄下，輕軌在行駛過程中，突然滑至對向軌道，長度至少30公尺，不過列車大約10秒內就停了下來，所幸當時車上2名乘客都沒有受傷。

高捷公司表示，已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後始得進行後續復軌作業。初步了解，系統及列車設計安全無虞，應為今早植草廠商有部分草皮補植時，高程控制不當，導致部分草皮捲入車下而造成此事故。

▲高雄輕軌31日上午發生出軌意外，目前仍搶修中。（圖／記者許宥孺翻攝）

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