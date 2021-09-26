顛覆「人性本惡」理論！他揭911災難實況：人們竟然互相禮讓

▲美國911恐攻事件時，逃難的人們竟然互相禮讓。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

全世界大約97%的人相信「人性本惡」，認定人性多半自私且貪婪，不過近來時報出版《人慈》一書顛覆這個想法、掀起話題，作者不斷舉證「人性本善」的一面，「大部分的人，內心深處其實是相當正派的」，還舉例911恐怖攻擊事件災難現場，明明人人都知道自己有生命危險，還是願意讓路給消防員和傷者，紛紛說「不不，你先走」。

作者羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）是一名歷史學家、作家、記者，被讚譽為歐洲最著名的年輕思想家之一，他在《人慈》一書提出「激進的想法」，這個激進想法就是「大部分的人，內心深處，其實是相當正派的。」

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他舉例荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）的社會心理學教授湯姆．波茲美斯（Tom Postmes）時常問學生的問題，想像有一架飛機緊急降落並斷成三截，當機艙濃煙密布，裡頭的每個人都了解「我們得逃出去」，這時會發生什麼事？

那個問題有兩個版本的答案，「在A星球上，乘客們轉頭問旁邊的人有沒有事。那些需要援助的人第一批獲救脫困。人們即便面對完全陌生的人，也願意奉獻自己的生命。」、「在B星球上，人人都只顧自己性命。恐慌爆發開來。出現大量的推擠。孩童、老人和行動不便者被人們在腳底下踩踏。」

波茲美斯教授問學生們，你認為我們活在哪個星球上呢？他估計大約有97%的人認為我們活在B星球上，「但真相其實是，幾乎在所有的情況下，我們都是活在A星球上頭。」

作者說，其這這個問題無論問誰，不管左派還是右派，有錢人還是窮人，教育程度從無到學識豐富，都會做出一樣的錯誤判斷。但事實上，連歷史上最重大的災難，也是發生在A星球上。

他舉例鐵達尼號沉沒的案件，如果看過電影的人，可能會以為人人都被恐慌所蒙蔽（除了弦樂四重奏以外）；但事實上，撤離行動相當井然有序，有一位目擊者回憶，「沒有慌張或歇斯底里的跡象，沒有恐懼的喊叫，也沒有人來來回回亂跑。」

▲911恐怖攻擊事件時，一位倖存者描述，人們居然會說「不不，你先走。」（圖／達志影像／美聯社）

再舉例911恐怖攻擊事件，當世貿雙塔失火後，數以千計的人都知道有生命危險，但仍然冷靜地順樓梯而下，還會讓路給消防員和傷者，有一位倖存者描述，人們居然會說「不不，你先走。」、「我當時無法相信，都到這種時候了，人們居然真的會說『不不，給你坐別客氣』。這太離奇了。」

作者也說，長期以來有個迷思，認為人類天性就是自私、有侵略心又容易恐慌。但如果我們「相信」大部分人不值得信任，那我們對待彼此的方式也將會如此。很少有哪種想法在形塑世界時，有著跟「我們對其他人的看法」一樣強大的力量。因為到最後，你會如願以償。

「如果我們要對付我們這時代最大的挑戰──從氣候危機到我們對彼此愈來愈強的不信任──那麼我覺得，我們需要開始著手的地方，就是我們對人性的看法。」

▲《人慈》掀起了「人性本善」的討論，近來引發話題。（圖／時報出版）

他強調，這本書並不是替「人性本善」傳教，「我們很明顯地不是天使。我們是複雜的生物，有著好的一面和不那麼好的一面。問題在於，我們要轉向哪一面。」他深信，「如果我們開始這麼相信，那這件事就可以更真實。」

布雷格曼也舉例一則意義深遠的寓言故事：一名老人對他的孫子說「我心中有一場爭鬥，那是兩匹狼的惡鬥。一匹是惡狼—憤怒、貪婪、嫉妒、傲慢又膽小。另一匹是善狼—平和、慈愛、謙遜、慷慨、誠實且值得信賴。這兩匹狼也在你心中爭鬥，也在每個人心中爭鬥。」一會兒之後，男孩問「哪一匹狼會贏？」老人露出微笑說，「你餵養的那匹。」