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寫作教練列「寫書10大好處」！她拆解步驟：很多作者會卡在這關

居家辦公,遠距辦公,居家上班,在家工作（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲寫作教練金妮・卡特（Ginny Carter）提到，寫一本書不但讓你更瞭解自己、你的事業，還能打開更多機會。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林育綾／綜合報導

每個人都該寫一本書！英國作家兼寫作教練金妮・卡特（Ginny Carter）提到，寫一本書不但讓你更瞭解自己、你的事業，還能讓你未來收取更高的費用、跟想要的人合作，也更有機會站上舞台。她提到很多專家都說不寫書的原因是「沒時間」，其實這等於「我的書不是我優先在意的事」，她將寫書分成三部分，第一是計畫，第二才是寫作，而「許多作者都從這裡下手，所以他們之後才會卡住。」

▲▼遠傳,異地辦公,資安,雲端,新冠肺炎,COVID-19。（圖／翻攝自PAKUTASO）

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▲她提到出書之後，常常為作者帶來「能見度、可信度」，也讓他們變得「更搶手」。（圖／翻攝自PAKUTASO）

金妮・卡特是商業書籍的代筆作家兼寫作教練，代筆過的主題五花八門，這些書的共通點，就是它們都為各自的作者帶來「能見度、可信度」，也讓他們變得「更搶手」。她在《為什麼你該寫一本書？》提到，「寫一本書是一段引人入勝的旅程，比起幾乎任何其他活動，寫書都更能讓你了解自己以及你的事業」。

卡特說，「寫書就是有種特別的魔力，即便你根本還沒出版。進入架構和書寫的思考，能讓你的事業在各方面都成長茁壯；你會發現有了顧客和消費者，你所寫下的文字會甦醒過來，更能開花結果，欣欣向榮。」還說，「你會比以前更了解自己的本事，這意味著下次你得即席演說的時候，就已經有現成的講稿了。」

▲▼職場，辦公室，上班族，筆電，專業形象。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

▲第一個部分是如何「計畫」被很多人忽略，如果跳過，可能浪費好幾個月寫出一本「錯」的書。（圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）

她將寫書拆解成三大部分，第一個部分是如何「計畫」，接著才是開始「寫作」，最後是「宣傳」。而在「計畫」這個步驟，她表示，你會明白為什麼要寫書，這是一個「偽裝得很簡單的超級難題」，也是很多人會忽略的點，但造成的結果卻可能天差地遠。做得對的話，你就可以寫出一本書；如果跳過這個步驟，卻可能浪費好幾個月的生命，寫出一本「錯」的書。

而她也說，很多作者都從第二部分的「寫作」開始下手，「所以他們之後才會卡住」。卡特會在這部分分享，如何將寫作變得比想像中簡單，能讓訊息被清楚理解，又有說服力，更示範許多自己編輯的過程，還提供「在艱困的時刻保持動機的方法」。

最後她也分享如何「行銷和宣傳」作品，讓這本書能維繫、打造你的事業。已在行銷領域待了21年的她表示，能幫助讀者「避免某些容易浪費時間的陷阱」。

▲▼《為什麼你該寫一本書？：打造個人品牌，從撰寫一本成為焦點的書開始》（圖／時報出版）

▲《為什麼你該寫一本書？》中文版，近來由時報出版發行。（圖／時報出版）

《為什麼你該寫一本書？：打造個人品牌，從撰寫一本成為焦點的書開始》中文版，近來由時報出版發行，也獲得許多線上作家于為暢、洪震宇、歐陽立中、少女凱倫等人推薦。

金妮・卡特列舉寫一本書的10大優點：

•找出在你的專業活動裡，是什麼讓你與眾不同。
•釐清你的點子。
•從混亂中創造出井然有序的想法。
•學習如何用寫作，清楚地傳達你的想法，並令人信服。
•找出幫助別人的新方式。
•發展不同的架構和研究方法。
•將內容轉換成適合其他平台的內容，例如你的網誌、線上課程和演講。
•和能為你的書加分的意見領袖發展關係。
•尋找個案研究和推薦證言。
•記下能夠闡述你的論點的故事，可以在演講或其他時候派上用場。

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