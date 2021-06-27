疫情下學會「單身感」！分手後的Gap Year最珍貴：把前任當學校

▲分手後的「Gap Year」非常重要。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

文／尹維安

摘自／時報出版《一人份的熱鬧》

電影《我的藍莓夜》裡，愛吃藍莓派的女孩伊莉莎白在遭遇男友劈腿之後結束了5年的感情，失戀後的她展開了一場橫跨美國的旅行：紐約、曼非斯、拉斯維加斯、內華達。每到一個地方，她會在當地的餐廳品嘗不同風味的藍莓派，邂逅各種各樣的人。

一場心碎的自癒之旅在紐約結束，她決定重新開始自己的生活，而傑瑞米，一個暗慕伊莉莎白已久的蛋糕店老闆，吻走了她唇邊的奶油，也試圖向她請教下半生。

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伊莉莎白的這場旅行有點像西方青年常常選擇的Gap Year，通常指的是年輕人在畢業後工作前進行的一次長途旅行，多發生在21到23歲。

這次旅行讓他們從課堂上脫離出來，在步入社會之前體驗不同的生活方式。其目的側重於「尋找精神家園」或者「認識自我」。

我很喜歡Gap Year這個概念：在真正與世界交手之前，先花時間探尋一下這個世界究竟是什麼樣的，我該是什麼樣的？

在愛情裡其實也是如此，很多戀愛失敗的原因不在於弄丟對方，而在於弄丟自己。就像〈過期少女致幻錄〉裡的一句歌詞：不失戀怎麼知道自己是誰。

我身邊的三個年輕人，正在愛情裡嘗試著各自的Gap Year：在一段感情結束之後沒有急於投入下一個人的懷抱，而是給自己一段時間和自己相處，透過時間進行自我療癒和成長。

▲愛情中的Gap Year：在一段感情結束之後沒有急於投入下一個人的懷抱，而是給自己一段時間和自己相處，透過時間進行自我療癒和成長。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

水稻小姐是我的讀者，21歲的時候和認識九年的男朋友分手了。

這段初戀持續了5年，從高一到大三，差不多占她生命的四分之一，如果一個人的愛是有限的，她在這個人身上花掉的遠遠不止四分之一。

分手之後，水稻其實不太習慣，太久沒有單身，幾乎不知道該如何一個人生活。

以前無論發生什麼事身邊總有一個肩膀，現在身旁空無一人；以前事情不分大小都愛和他分享，現在拿起手機竟然不知道要幹嘛了；去散步的時候，發現所到之處全是和他的回憶，就算只是買一份午餐，也還是在無意中點了他愛的口味。

當我們愛上一個人，會不自覺地把對方融進生命，當我們分開，可能要花費更長的時間去把對方從自己的生命裡剔除。

2018年的情人節是水稻成年以來第一個獨自度過的情人節，她覺得有點孤單：「他很優秀，可能這輩子都不會遇到對我這麼好的人了。」

但她並不後悔：「我不想將就著去延續一份愛情，既然不愛了就別耽誤彼此，雙方都趁早為以後做打算。」

我很佩服她的冷靜。

她說，現在最想做的事是把所有的心思都花在自己身上：「假期打算在家多陪伴一下家人，練習好廚藝，多閱讀一些書，梳理在這段感情中出現的問題以及經驗教訓。回學校打算把重心放在考研究所上，並且一直保持閱讀和跑步的習慣，還打算從原生家庭的角度入手解決在這段感情中自己存在的一些問題⋯⋯

「不確定自己多久以後才能夠完全走出來，但不後悔。期待自己和他都朝著更好的地方發展，不做戀人了，我也默默為他祝福。」

水稻的愛情Gap Year才剛開始，她或許需要面對一些痛苦和折磨，不過我相信她可以處理得很好。

在失戀時還會冷靜做出決定的人並不是冷漠，而是已經想通了自己的境況，不會做無謂的掙扎。

▲如果某天你不幸分手，不如給自己來一場愛情裡的Gap Year。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

我希望每一段感情都能穩固而長久，但如果某天你不幸分手，不如給自己來一場愛情裡的Gap Year。花點時間好好做些你長久以來想做又不敢做、想做又沒時間做的事情。花點時間好好了解你自己，不要為失去而難過，未來才是值得期待的，哪怕愛錯幾個人，人生這張考卷也是可以打高分的。

蔡康永說：「戀愛的紀念物，從來就不是那些你送給我的手錶和項鍊，甚至也不是那些甜蜜的簡訊和合照，戀愛最珍貴的紀念物，是你留在我身上，如同河川留給大地的，那些你對我造成的改變。」

失去的永遠不是最珍貴的，最珍貴的部分是他們給你的改變以及成全了往後更多的可能。分手之後的那場感情上的Gap Year，才讓你知道自己是誰，要去成為誰。

前任是一所學校，你總要畢業的。

★本文摘自時報出版《一人份的熱鬧》，作者尹維安，記錄即將成為大人的日子，學會一個人生活，重新建立自己的坐標，學會珍惜與他人短暫交會時迸發的光亮。我們需要的「單身感」，不是single，不是lonely，而是alone。擁有那些不必與人分享的快樂，是一生都值得嘗試的成長與生活哲學。不用貪心，也不必客氣，一人份的熱鬧，剛剛好。