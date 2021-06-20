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不公開戀情註定委屈！人氣作家突破盲點：真正的愛不會讓你卑微

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲「不公開的戀情」註定委屈。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

文／石雷鵬

摘自／時報出版《我的努力，只為自己的海闊天空

 「不公開的戀愛，難受。」琳子回想起兩年前結束的愛情，憂傷的眼神中，寫滿了委屈。

「剛開始時，覺得沒什麼，後來發現根本就是很在意。每次小心翼翼地約會，都好像見不得光；有次，同學說看到我和他一起去喝焦糖奶茶，我還得告訴同學說，其實，我倆之間沒什麼。」

久而久之，就會覺得很委屈。這就是琳子的初戀。

他們認識時，琳子讀大一。他是同科系大三的學長，兩人在一起時，沒有公開，因為他是琳子班的班主任助理。

家境不錯的琳子是個漂亮的女孩，愛笑，笑起來會露出兩個小酒窩，還有小虎牙。每天上課前，她都會打扮一下，這樣在教學大樓裡碰到學長時，永遠都會是自己最好看的樣子。

週末時，兩人約會也是坐地鐵到距離學校很遠的商場去逛街、吃飯、看電影；也只有那個時候，兩個人才會手牽著手，像一般情侶一樣。

學長的女生緣是極好的，在他社群帳號的留言，琳子總會看到一個同科系的學姐按讚，也會注意到他們之間的評論互動。雖然心裡偶爾感覺不舒服，但琳子從沒有像其他情侶那樣，查看對方的手機或要求互換密碼，登入彼此的社交帳號。

寒假時，因為是異地，兩人作息又不完全一樣，所以，有時琳子發出的訊息，他兩個小時之後才回，有時候乾脆就不回⋯⋯

寒假結束後的大一下學期，他們就分開了。也不知是距離打敗了愛情，還是他們之間的愛情本身就是脆弱的。

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▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲不知是距離打敗了愛情，還是他們之間的愛情本身就是脆弱的。（示意圖／翻攝PAKUTASO）
分手時，學長說，兩年後如果兩個人還單身，就重新追回她。

琳子說了聲「好」，然後就轉身離開了，雖然心裡覺得不能接受。十幾天後，琳子還是不捨，鼓足了勇氣去找他復合，想要挽回這段感情，卻發現他和那個女生在教室外的走廊裡聊得很熱絡⋯⋯

那天的琳子，很恍惚，心裡不是滋味，自己也不知道是怎麼走回宿舍的。

接下來的琳子，在宿舍裡躺了三天，沒去上課，也沒有吃東西，只喝了幾口水。室友問她怎麼了，她說失戀了；室友又問是誰，她只是搖頭流眼淚，默不作答。

三天後，琳子走出宿舍，剪掉長髮的她，看上去消瘦了一大圈。自此之後，他們就再沒有正式見過、聊過。即便是在學校的同一棟教學樓裡，琳子也總盡可能遠遠地躲著，因為這樣至少不用打照面。接下來的日子就是忙碌，琳子忙著考四六級、參加競賽、拿獎學金、參加學生社團⋯⋯

▲失戀,女友（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲分手時也只能默不做答。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

忙碌的時光總是飛馳而過，轉眼之間，畢業季到了。送別畢業生的晚會上，琳子作為文藝部主要幹部登臺表演。

琳子說，那晚畢業演出結束後，她的心情五味雜陳。想想，覺得再也不會見面了，終於再也不見了。既然都過去了，就說聲再見吧！

幾天後，琳子用手機發給他一封信：

嘿，好久不見，還好嗎？
曾經你約定的兩年時間到了。
沒有刻意地記住，也沒有刻意地等，時間就到了。那時候你說：沒辦法，對不起。我說：好。

2018-03-07—2020-03-07，兩年已到。
感情好像就是隨著一次又一次的失望被銷毀，很幸運能遇見你，可如果再來一次，我不會和你交往，就只是做你的學妹。
這樣就不會有失去的感覺，也不會那麼難過。

「他後來戀愛了嗎？」

「沒聽說，也不想知道，分手那麼久時間，懶得打聽。」

「如果他要重新追回你，還會有結果嗎？」

「想過，但知道回不去了。」

「既然知道回不去了，為什麼還要寫那封信？」

「為那段往事，做個有儀式感的結束吧，所以最後提筆寫了點東西。」

▲女友,失戀,分手,哭（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲一開始就不願公開的愛情，是卑微的、壓抑的。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

其實，在分手後到畢業前的這段日子，琳子也嘗試過喜歡上別人，但後來都放棄了，說是因為找不到心動的感覺。

可是，那個明明讓你心動的人，為什麼愛著愛著，就不愛了？是因為愛得太卑微嗎？

一開始就不願公開的愛情，是卑微的、壓抑的。尤其是在青澀懵懂的年齡裡，戀愛中的男生女生，可能還不太會經營感情。

戀愛，有什麼不好公開的？要是覺得人家女孩配不上你，就別戀愛。戀愛還不公開的男人，要嘛是懦弱，要嘛就是心懷鬼胎，吃著碗裡的還占著鍋裡的。

真正愛你的人，不會讓你卑微地去愛；如果他愛你，恨不得讓全世界都知道。

有的人走著走著就散了，有的人愛著愛著就不愛了，倒不是因為薄情，而是世界在變，人也在變。你愛的是過去的他，你現在也不是過去的自己。

那怎麼辦？玩的時候不辜負風景，愛的時候不辜負人，不愛的時候也不辜負自己。

世界上，沒有哪種愛情需要你放棄尊嚴。愛情或許會讓你落淚，讓你嫉妒生氣，但它最後是讓你溫暖、給你安全。如果不是這樣，要嘛是愛錯了人，要嘛是用錯了方法。

如果沒有人給你想要的擁抱，那就選擇一個人先堅強起來。

有人說：錯的人遲早會走散，對的人遲早會相逢，你總是會擔心失去誰，誰又會擔心失去你呢？珍惜所有的不期而遇，看淡所有的不辭而別，失去的都是配角，留下的才是人生。

▲▼石雷鵬《我的努力，只為自己的海闊天空》（圖／時報出版提供）

★本文摘自時報出版《我的努力，只為自己的海闊天空》，作者石雷鵬，考蟲網聯合創始人，知名人氣教師。曾任職於北方工業大學，入選社群平臺的教育名人榜，自2008年起，在全國多城市授課並借助網路教育平臺，以風趣幽默的風格和一針見血的文字，風靡兩百多萬粉絲。

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