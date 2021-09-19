南投獲教育部補助　砸3千萬購1800iPAD助攻國中小教學

▲南投縣配發1800台平板電腦給多所國中小，挹注線上學習資源（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

先前因應疫情嚴峻，南投縣內學校停課，開始進行線上教學方式，而南投縣提出110-111年數位學習推動計畫，獲教育部高度肯定，補助專案計畫經費約3282萬元，採購1800台iPAD行動載具，已陸續派發給各國中小教學使用，基層教師紛紛大讚，認為不論停課或在校上課，平板都能讓教師授課和學生思維更為活化。

縣府於15日於漳興國小辦理平板電腦配發作業，撥交給包括南投國中、草屯國中、埔里國小等41間中小學共計878台；縣府秘書長洪瑞智、教育處長陸正威、南投縣教育網路中心主任林取德、漳興國小校長江坤鋕，及縣內41校的資訊管理教師也到場參加。

縣府教育處指出，透過先前執行教育部國中小行動學習推動計畫、科技輔助自主學習推動計畫及校園前瞻基礎建設計畫等豐碩成果，獲得教育部高度肯定，109年底申請110-111年度教育部數位學習推動計畫，即獲得教育部補助2887萬9千元，並自籌394萬元，採購1800台平板電腦。

水里國中阮老師指出，不論是停課期間或在學校上課，透過平板輔助教學都能有效活化學生學習思維；虎山國小白老師也提到，獲得這批平板，讓校內教育資源能迅速整合，配合充分準備的線上學習課程，讓學生即使在面對疫情期間多變化的學習型態，也能快速連結適應。

林取德表示，各校老師來到教網中心除了進行財產移撥，也會同步將所有平板電腦納入教網中心管理系統，學生使用平板連上學校網路就能直接進行線上教學，效率大幅提升，教網中心也能迅速掌控所有平板的使用狀況；另外，教網中心已準備好一系列線上學習課程，加強教師的線上教學知能，希望藉由硬體的挹注到位及軟體的齊全準備，讓南投縣的學生與教師大大受益。



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