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社會 社會焦點 保障人權

「看到男生就怕」她吃藥也沒用　揪出國小安親班負責人真面目

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女高生看到看到男生就害怕，醫師勸她說出心中恐懼，揭發國小時遭安親班老師猥褻。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

女高中生小芳(化名)因為精神不振，看到男生就會感覺畏懼，精神科醫師怎麼配藥都無效，建議小芳說出心中恐懼，小芳才透露，國小上安親班的時候，幾乎每天都被男老師摸胸、強吻，男老師遭起訴後坦承犯行，台北地院17日依對少女猥褻等罪，判老師應執行徒刑1年10月、得易科罰金，緩刑3年，並提供160小時的義務勞務。

現年60多歲的張姓男老師原是台北市大安區某安親班負責人，2009年到2013年間，輔導小芳等國小學童的功課作業，卻利用獨處機會，幾乎每周一到週五，在教室撫摸小芳胸、腰、大腿，還曾突然抱住小芳，親吻小芳嘴巴。

小芳一方面害怕得罪老師，也覺得師母對她很好，擔心影響到師母和補習班，所以隱忍多年，結果出現精神不振、萎靡的情形，嚴重到看見男生就會覺得煩惱、畏懼。

精神科醫師得知小芳遭遇後，長期協助診療，但到了2019年間，醫師認為藥物已經無法幫助小芳的病症，建議小芳把根本問題解決，小芳鼓起勇氣提告，張師一開始辯稱最多拍拍小芳的肩膀，被依利用權勢猥褻等罪起訴後，向法官坦承犯行，獲得緩刑免坐牢的機會。可上訴。

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