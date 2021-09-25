嫌老婆2萬元月子餐太貴！他偷退訂還嗆「自以為大小姐」…網氣炸

▲生產對媽媽的身體衝擊非常大，因此月子餐相當重要。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

生完小孩才是真正辛苦的開始，媽媽產後的照護也很重要，關係到日後的身體健康，所以坐月子的錢不能省，不過一名人夫認為，老婆花了2萬元訂月子餐太奢侈，於是偷偷就把月子餐退掉，自己再拿回一萬，還痛批「感覺她現在都要把自己當做有錢人家大小姐了，吃飯難道還要人伺候嗎？」讓不少網友相當傻眼。

一名人夫在臉書社團「靠北老公2.0」發文表示，他的老婆生完孩子之後回家坐月子，因為老婆爸媽和他爸媽都不能來照顧，而老婆生產時手術留下的傷口沒有完全恢復，因此沒辦法下床做飯，於是就在他完全不知情的情況下訂了月子餐，每天都會有人把月子餐送到家門口。

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▲原PO得知老婆月子餐每月要花2萬元後，偷偷將月子餐退訂。（圖／示意圖，翻攝自Pexels網站）

對此，原PO直言，老婆生完孩子之後確實身體會比較虛弱，「但是怎麼能一天吃4頓飯？坐完月子她會比現在還要胖吧，我認識的生了孩子的朋友中，沒有人像她這樣嬌貴，吃飯還要人送上門。」他也不斷詢問老婆月子餐要花多少錢，不過對方都不肯透露，直到詢問送月子餐的人後才知道，一個月需要花費2萬元。

原PO得知後感到相當生氣，並偷偷將老婆的月子餐退掉，拿回了一萬元，打算自己給老婆做飯。然而老婆知道後卻對他發脾氣，嫌他做飯不好吃，吃完會想要吐，讓原PO相當無言，怒批「結婚之前以為她是很體貼的女生，沒有想到生完孩子就這麼奢侈，感覺她現在都要把自己當做有錢人家大小姐了，吃飯難道還要人伺候嗎？」

文章一曝光，網友們紛紛一面倒氣炸狂轟，「她跟您結婚，真是她人生最大的不幸」、「連月子餐的錢都付不起你要她生什麼小孩，現在怎麼一堆可悲又自以為的男人啊」、「當你老婆真是衰到爆，2萬元月子餐已經是便宜了」、「說你做飯難吃，還不知道檢討」、「自己煮不見得比較便宜好嗎？而且口味很單一沒有變化」、「為什麼這種人都可以結婚」。

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