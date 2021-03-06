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「訂300元月子餐」早餐5超雷組合　她各吃一口傻了！過來人被氣哭

▲▼我第一吃到這樣300塊的月子餐（圖／翻攝爆怨公社）

▲月子餐沒想像中豐盛，讓原PO各吃一口就不想吃了！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

坐月子的媽咪都知道，產後飲食關鍵並非多吃，而是均衡營養！然而一名女網友抱怨，最近訂月子餐，早餐竟是貝果配豬排起司蛋，讓她吃一口就沒食慾了，「有沒有跟我一樣...吃到不怎麼的月子餐？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，最近剛卸貨寶寶的她，在家裡訂月子餐補身體，結果收到「早餐5樣組合」，包括貝果、煎豬排、起司蛋、當季時蔬與豆漿的搭配，讓她直呼傻眼。

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原PO直言，看了食慾全消，「貝果我咬了一口，豬排咬了一口，番茄片吃了一片有沒有跟我一樣...吃到不怎麼的月子餐？」至於光這一餐的價格是300元，文章曝光後，引發大批網友朝聖。

一票媽媽搖頭回應，「早餐真的很爛耶！我們早餐至少會有魚湯或雞湯類、麵或飯、兩樣菜、一個甜品，好奇這樣月子餐一天多少啊」、「我月子餐沒有出現過麵包」、「好爛的月子餐，能退訂嗎！（豆漿、麵包等發酵類的不能吃，番茄是屬於冷的食物，坐月子吃這些都不行）」、「月子餐有貝果，第一次看到」、「300很便宜，但是餐點真的很不行」、「學校的營養午餐都贏過這月子餐」。

▲▼我第一吃到這樣300塊的月子餐（圖／翻攝爆怨公社）

▲有媽咪訂400元月子餐被氣哭！（圖／翻攝爆怨公社）

留言串中，有內行分享月子餐行情，「月子餐一天1400-2500元不等，1400的也很普通」、「我當初是吃好婆婆月子餐，30天4萬5，每餐配送（早中餐各一餐）吃都是熱的」、「我的月子餐是訂冷藏的，每天送到我家，30天花了5至6萬」、「把人當盤子，300塊還不如去自助餐自己夾」。

▼其他媽咪分享月子餐菜色！（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼我第一吃到這樣300塊的月子餐（圖／翻攝爆怨公社）

爆怨公社，我第一吃到這樣300塊的月子餐

爆怨公社，我第一吃到這樣300塊的月子餐

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