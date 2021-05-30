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怕尪外出工作染疫風險高！　人妻逼「住帳篷、泡漂白水」引網怒

▲▼情侶，吵架，男女，戀愛，分手 。（圖／CFP）

▲人妻要求丈夫「回家必須用漂白水泡全身」 。（圖／CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

台灣本土疫情嚴峻，目前已進入三級警戒，不少民眾為了家計還是得出門上班。一名人妻憤怒表示，丈夫每天在外工作，擔心對孩子有感染風險，因此要求他回媽媽家住或在車庫旁搭帳篷、他全身泡漂白水消毒。文章一出，引發網友抨擊，直呼「娶到妳才是最錯誤的選擇吧」。

該名人妻在臉書《靠北老公2.0》表示，丈夫每天都在外面工作，認為接觸人多就有感染風險，因此給他二選一來選擇，一是回婆家住，二是在外面車庫搭帳篷並每天用漂白水泡全身消毒，認為「我也是為這個家和孩子著想」。

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然而，她的提議引發丈夫不滿認為遭到刁難，甚至在朋友面前抱怨了幾句。但人妻認為，只要台灣疫情解除後，你還是可以回來著回來生活，又不是要求你一輩子不能回家，直呼「現在非常覺得嫁給你是我這輩子最錯誤的選擇」。

不少網友看到文章後，一面倒砲轟「妳這麼擔心，要不換你去睡帳棚、泡漂白水吧」、「漂白水泡全身？你要不要自己先泡進福馬林」、「你老公有你這樣的老婆，他更倒了10輩子霉」、「如果妳不是反串，我倒是很佩服妳的智商」、「泡漂白水？回家酒精噴噴馬上洗澡就好吧」、「感覺是緊張過渡了，防疫險買好買滿吧！妳老公真可憐」。

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