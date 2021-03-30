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100分才算及格！虎媽「早7晚11」教育曝光...嗆尪：你付錢、我來教

功課,作業,孩子,家長,教育,親子。（圖／取自免費圖庫libreshot）

▲一名虎媽認為只有考滿分才算是及格，引發網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫libreshot）

實習記者高琳景／綜合報導

只有考100分才算及格！一名媽媽在網路上分享，老公放縱孩子帶他打電動、去公園玩滑板，沒達到她理想中的成績。然而，文章一連串指控，卻讓網友們風向一面倒，反批「有你這種媽媽真悲哀！」

虎媽日前在臉書社團「靠北老公2.0」匿名表示，兒子國小讀資優班不表示他不需要努力，班上的其他同學有些已經考過中級英檢準備考中高級，為了趕上進度，必須每次考試都拿滿分，這樣才能考上私中資優班，認為「必須讓兒子知道成績只有100分才是及格，99分以下都是不及格。」

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▲生氣,不爽,憤怒,揍人,火爆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲虎媽表示，「我是愛他才對他嚴厲」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原Po進一步提到，99分表示還有進步空間，因此必須要逼。其他同學都去上考私中補習班到晚上10點才下課，為了不落後，補習班回家後還要請家教到11點，才能成為人中龍。

但孩子的父親卻欺騙她，帶著孩子打電動、去公園玩滑板，讓原Po怒嗆「你只要付錢，兒子教育我來。他沒時間娛樂，考上才有資格娛樂。」甚至認為「我親生的小孩我怎麼可能會害他，我是愛他才對他嚴厲，現在不吃苦以後就後悔。」

不少網友看到文章後，紛紛直呼「那你生個人工智能機器人會比較適合妳」、「有妳這種媽真悲哀」、「希望您的小孩不會升學壓力太大，而產生輕生的念頭」、「媽媽本身有什麼成就？心裡變態」、「你自己先什麼都考100再來説」、「成績不代表一切，人格發展才是最重要」。

▲▼０。（圖／翻攝自臉書／靠北老公2.0）

▲網友一面倒反批「有你這種媽媽真悲哀」。（圖／翻攝自臉書／靠北老公2.0）

 

#靠北老公2243 我親生的小孩我怎麼可能會害他，我是愛他才對他嚴厲，現在不吃苦以後就後悔。 ...

靠北老公2.0 發佈於 2021年3月27日 星期六
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