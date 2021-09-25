重裝黑鷹山難首救援影曝！吊掛北大武山骨折男　39分鐘完成任務





▲重裝黑鷹救難直升機成軍後，首起山難救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

重裝黑鷹救難直升機出動！這是成軍以來首次救援山難勤務，一名50歲的宋姓男子在攀登北大武山時，不慎摔傷造成腿部骨折，空勤總隊接獲通報之後，出動重裝黑鷹救難直升機救援，39分鐘內順利完成任務。

重裝黑鷹救難機組接擭通報之後，就在25日上午06點43分起飛，15分鐘之後就已經抵達目標區，在07點06分開始吊掛救援，3分鐘內完成吊掛飛離，07點22分交由屏東消防局特搜大隊送醫，整起過程39分鐘內順利完成，

▲重裝黑鷹救難直升機成軍後，首起山難救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲重裝黑鷹救難直升機飛抵目標區上空 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

宋姓男子在24日爬3千公尺以上的百岳北大武山，結果摔傷腿部骨折，所以在晚間打電話向屏東縣消防局求助，屏東消防局怕耽誤救援時間，所以還請了林務局檜谷山莊的吳姓莊主協助，他先趕到摔落受傷的地點救援，摸黑花了1個多小時終於找宋姓男子。

屏東縣消防局救援人員在25日凌晨零時50分登上2000多公尺的高山，跟他們會合之後，先是固定傷者的受傷部位，然後後將宋姓男子先送往檜谷山莊休息，今天清晨成功透過直升機送醫，這也是重裝黑鷹救難直升機成軍後的首趟山難救援。

▲成功吊掛，飛離目標區。（圖／記者吳奕靖翻攝）