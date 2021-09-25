快訊／斯洛伐克AZ加贈至16萬劑、第九輪BNT開打　陳時中下午說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

全台國高中生陸續開打BNT後，「18至22歲」、「所有65歲以上」、「第九類40歲以上」3族群也於今（25）日上午起接種第一劑，這也是BNT首次在台施打較高年齡層，詳細情況下午指揮中心說明。另外，原訂捐贈我國1萬劑AZ疫苗的斯洛伐克政府，昨也宣布加贈至16萬劑，預計於今（25）日啟運來台，下午指揮中心也有望一併說明。

民間企業捐贈的184萬劑BNT疫苗陸續開打，原先傳出首批客製化標籤BNT疫苗近日將從德國法蘭克福運抵台灣，但至今無消息。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，「從來就沒有證實今天BNT要來」，不過被問及媒體報導有日本捐贈的AZ與民間企業捐贈的BNT將來台一事，陳時中也證實，「這兩天陸續會有疫苗到」，惟詳細時間還無法說明。

陳時中另透露疫苗接種規劃，BNT還是會以打第一劑為主，AZ、莫德納則供給第二劑。他也表示，未來進貨速度加快的話，也會安排一部分打第一劑，但民眾仍可選擇BNT接種。而第十輪疫苗也將打BNT，發言人莊人祥表示，會從第九類40歲以下往下開，若疫苗數量充足，64歲以下一般民眾也打得到。

鴻海創辦人郭台銘日前也在臉書預告，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每週70至80萬劑數量「週週到貨」，先盡快達成本年度800至900萬劑的目標量，也在努力爭取更多數量疫苗於今年抵台。

至於斯洛伐克政府宣布，將捐贈台灣16萬劑AZ疫苗。總統府發言人張惇涵24日晚間表示，總統府再次誠摯感謝斯洛伐克的真摯友誼，國際民主夥伴對台灣的支持，以及團結抗疫的互助行動，相信台灣人民備受感動。