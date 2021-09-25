前立委黃適卓母逝　臉書Po老照片憶「心中永遠美麗的母親…」

▲前立委黃適卓母親(左）逝世，臉書Po老照片憶「心中永遠美麗的母親…」。（圖／翻攝自黃適卓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

「人生路上，不管走多久、走多遠，母親總是默默支持孩子…」。前立委黃適卓24日晚間於臉書Po出其年幼時和父母的合照，透露「心中永遠美麗的母親」逝世訊息，支持者紛紛留言「節哀」！黃適卓的母親黃淑瑛是前內政部長黃主文的妻子，黃主文曾高票當選多屆桃園立委，平易近人、熱心公眾事務的妻子黃淑瑛是其最大助力。

黃適卓在臉書道：母親黃淑瑛女士於23日晚間辭世、享壽 81 歲。母親與父親黃主文都出身嘉義民雄，是兩小無猜的鄰居和小學同學。父親原是遺腹子，家境並不富裕，但母親慧眼獨具，力排眾議嫁給父親，50 多年來相夫教子，才有內政部長黃主文的豐功偉業。

▲黃適卓(左一)和母親到南門市場辦年貨。（圖／黃適卓辦公室提供）

黃適卓透露，他因輔佐父親成立台灣團結聯盟，受到李登輝前總統鼓勵而參選立委，母親雖然擔憂，但選舉熾熱時，幸有母親默默支持前進。卸任立委後回到桃園教書，看到交接黨主席重任的父親，每日與母親熱心參與同鄉會、宗親會的活動，心裡時常充滿寧靜與喜樂。

從政充滿誘惑與挫折！黃適卓說，父親與他能克服種種考驗，母親在背後默默支持的愛不可或缺。積極爭取民進黨提名、參選2022桃園市長選舉的黃適卓，今年1月間，還開心帶著母親到南門市場辦年貨，為受疫情影響生意的攤商們加油打氣，許多年長的攤商見到黃母，如同見到老友般親切打招呼。

據指出，2014年鄭文燦參選升格後的首屆桃園市長選戰，在各界不看好之際，黃適卓公開力挺，鄭文燦當選市長後，時任開南大學副校長的黃適卓，陸續應邀擔任桃園市政府顧問、桃園航空城董事長職務，因擬參選2022桃園市長選舉，辭去上述職務。