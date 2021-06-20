葉門內戰6年停火1個月再度開戰！　搶奪北部戰略城市釀47死

▲葉門胡塞武裝部隊此前在馬里卜行軍。（圖／路透）

文／中央社杜拜19日綜合外電報導

軍方消息人士今天表示，政府軍和青年運動（Huthi，胡塞武裝）叛軍為爭奪葉門北部戰略城市馬里卜（Marib）掌控權的戰鬥復熾，造成雙方47人死亡，包括政府軍有16人陣亡。

獲伊朗支持的青年運動叛軍正尋求奪取馬里卜及其周邊油田的掌控權，當地是葉門政府在北部的最後堡壘。歷時6年內戰已讓葉門深陷人道危機。

為促使葉門達成停火協議的各種外交努力一直密集展開，與此同時馬里卜激烈爭奪戰持續進行，激烈交戰已導致雙方陣營數千人死亡。

但停火協議遙遙無期，經過一個月平靜期後，戰鬥又復熾。

獲國際承認的葉門政府消息人士告訴法新社，政府軍有16人陣亡，包括6名軍官。叛軍陣營鮮少發布他們的傷亡。

其中一位消息人士告訴法新社，青年運動叛軍「在多個戰線發動攻擊，試圖挺進，但大部分都被擊退。」

消息來源又說，支持政府軍的沙烏地領導聯軍，對叛軍據點發動空襲。

青年運動透過旗下馬西拉電視台（Al Masirah）表示，聯軍也對馬里卜省不同地區進行17次空襲。

在此之前，聯合國、美國和區域國家致力推動的葉門停火外交努力，遭逢挫敗。

即將卸任的聯合國葉門特使葛瑞菲斯（Martin Griffiths）15日告訴聯合國安全理事會，他自身過去3 年來致力終結葉門戰爭的各種努力「徒勞無功」。