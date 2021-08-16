降落塔吉克遭拒！傳阿富汗總統改飛阿曼　下一步可能前往美國

▲外媒消息指出，塔吉克當局拒絕阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）搭乘的班機降落機場，甘尼改為飛往中東國家阿曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班進逼首都喀布爾之際，他選擇離開國土，搭機逃往塔吉克。根據外媒最新消息指出，塔吉克當局不願提供庇護，甘尼搭乘的班機被迫降落在阿曼，還有傳聞稱，甘尼很有可能直接從阿曼飛往美國。

綜合印度《金融快報》與俄國「國際傳真社」（Interfax）報導，甘尼15日離開阿富汗短暫盤旋於塔吉克首都杜尚貝（Dushanbe）後，未獲准降落，因此改為飛往阿曼。報導引述塔吉克自由廣播電台消息稱，塔吉克航空當局已與烏茲別克、土庫曼與伊朗等航空單位溝通，確保甘尼搭乘的班機可以安全通過這些國家的領空，抵達阿曼。

據報導，塔吉克外交部16日稍早已否認甘尼曾入境塔吉克。報導更進一步指出，媒體人士傳聞，甘尼接下來很有可能打算從阿曼直飛美國，甘尼的親信、阿富汗國家安全顧問莫希布（Hamdullah Mohib）也於15日飛往塔吉克遭拒絕降落，目前和甘尼一起停留在阿曼。早先，甘尼聲明指出，自己離開阿富汗是為了避免血流成河。

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