疫苗一直來！首批客製化標籤BNT抵台時間曝　AZ連兩天直送桃機

記者陳威廷、李宜秦、張乃文／台北報導

好消息又有疫苗要來了！日本第5度捐贈的AZ疫苗將於明天週六抵台，後天週日也有一批從斯洛伐克運送的AZ疫苗到貨，而首批客製化標籤BNT則預計週一抵台。消息人士向《ETtoday新聞雲》證實上述航班資訊，但疫苗數量及詳情有待指揮中心公布。

▲首批客製化標籤BNT將於下週一抵台，同樣由華航運送。（示意圖／記者李毓康攝）

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據了解，日本贈送的AZ疫苗將於明下午1點30分左右抵達台灣，與先前一樣，由日本航空JL-809載運。而從斯洛伐克運送疫苗的則是長榮航空BR-66航班，預計星期日上午6點抵達桃機。另外，BNT部分由華航CI-62運送，抵台時間為下週一（9/27）清晨。

為了感謝台灣曾捐贈70萬片口罩，歐洲聯盟（EU）先前公布斯洛伐克將捐贈1萬劑新冠疫苗給台灣。斯洛伐克駐台經濟文化辦事處發文表示，「斯洛伐克並沒有忘記自己的朋友，一年前台灣向斯洛伐克雪中送炭，捐贈了口罩。現在斯洛伐克也將貢獻自己一份綿薄之力，捐贈台灣一萬劑疫苗，表達支持。」

▲陳時中證實，這兩天陸續會有疫苗抵台，但詳細時間無法說明。（圖／指揮中心提供）

另外，日本日前也表示，將再次提供台灣50萬劑英國AZ疫苗，這是日本第5次提供疫苗給台灣。截自本月7日，日本已提供台灣340.4萬劑疫苗，包含分別為6月4日124萬劑、7月8日113萬劑、7月15日97萬劑及9月7日的6.4萬劑，是捐助疫苗給台灣最多的國家，若加上第5批捐贈的50萬劑，總數量將來到390.4萬劑。

外傳首批客製化標籤BNT疫苗今日將抵台，但目前卻無消無息。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早在記者會上表示，「我們從來就沒有證實今天BNT要來」，不過被問及媒體報導有日本捐贈的AZ與民間企業捐贈的BNT將來台一事，陳時中則證實，「這兩天陸續會有疫苗到」，惟詳細時間還無法說明。