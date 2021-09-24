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入CPTPP要吃核災食？蘇貞昌：不會以任何交換條件做前提

▲▼立法院 行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算案 堵訪 +報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣積極爭取加入的太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），已在22日以「台澎金馬個別關稅領域」的名義提出申請，後續將進入與各國的實質談判。對此，蘇貞昌24日受訪時強調，政府不會以任何交換條件來作為申請的前提，「有很多需要做各種談判的前置作業，我們老早就在準備」。

政院23日召開記者會，正式宣布遞件申請加入CPRTPP。政委鄧振中表示，這次是使用「台澎金馬個別關稅領域」申請加入CPTPP，這個名稱是參加WTO時使用的名稱，後來簽的經貿協定，也都是使用這個名稱；鄧強調，台灣當然是主權獨立國家，但在經貿協定方面，多年都是使用個別關稅領域，爭議最少，所以沿用這名字作申請。

蘇貞昌說，CPTPP是一個非常重要的經濟整合協定，會員國都是重要的貿易夥伴，如果我們能加入CPTPP，我們不但可以拓展外貿機會、增加競爭力，而且可以吸引外資，增加台灣的就業機會，並且我們可以融入經濟的整合，台灣提升國內各方面產業都會有幫助，我們會努力來爭取。

「我們也看到，許多國家都表示歡迎，包括日本外相，都公開表明歡迎，也表示，不是用福島食品做交換條件。」蘇貞昌強調，政府不會以任何交換條件來做為申請的前提，「有很多需要做各種談判的前置作業，我們老早就在準備」。

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