　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「最正農村女教師」起底！暗黑真面目現形　網怒轟：人真美但吐了

▲▼ 龍晶睛。（圖／翻攝自微博）

▲龍晶睛被讚「最正農村女教師」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一名被稱「連續10年去湘西支教」的正妹，引發了網友熱議。她名叫龍晶睛，海歸碩士，哥倫比亞大學畢業，1993年出生的她已經投身農村支教10年之久，足跡遍布湖南、江西、貴州、陜西等地24所偏遠山區學校，前後幫助過2000多名山區孩子，還組織了1500多名志願者參與公益支教活動。但是，網友肉搜出，她的「行善」實際上充滿了算計，讓網友怒喊「吐了」！

綜合陸媒報導，龍晶睛自高中就出國留學，在外留學9年，是哥倫比亞大學社會工作學碩士，連續10年參加支教。在鋪天蓋地的宣傳之下，這個「高學歷」和「熱愛公益」的正妹，似乎已經成了當下最正能量的代名詞，甚至引來大陸官方媒體的讚美。

▲▼ 龍晶睛。（圖／翻攝自微博）

▲龍晶睛支教影片。（圖／翻攝自微博）

但是，也正是這些經歷和數字，讓眾多網友對她的舉動產生質疑。比如說，今年28歲的龍晶睛，是如何做到在國外讀書9年，同時又有連續10年的支教經歷？

隨後，網友肉搜出她的成名過程。龍晶睛最先是在抖音紅的，帳號一共有97條影片，幾乎全是她的支教日記。影片中的龍晶睛，永遠一副精緻妝容，頭髮梳得一絲不苟，衣服光鮮簇新，加上一副標準的八顆牙微笑，在一群衣衫不整、髒兮兮、皮膚黝黑的孩子中「鶴立雞群」，美麗形象更加璀璨奪目。

這種違和感和撕裂感，貫穿著龍晶睛抖音帳號裡的所有影片。對此，網友非常疑惑，「在窮困地區支教10年，還能10年如一日的網美風，化精緻妝容，用專業設備，持續做作擺拍，怎麼看，都不像是真正來支教的。」

▲▼ 龍晶睛。（圖／翻攝自微博）

▲▼龍晶睛抖音爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 龍晶睛。（圖／翻攝自微博）

隨後，還有網友起底後發現，龍晶睛的影片看起來都相當專業，其中部分鏡頭用了單反和手持穩定器，有些甚至動用了無人機，並且所有影片都是圍繞她個人的專題Vlog，似乎這背後是有一個專業團隊在為龍晶睛服務。

網友發現，龍晶睛還有另外一個身分-青年企業家。天眼查上顯示，龍晶睛的名下，有一家湖南省善吟創益文化傳播有限公司，還有一個長沙市善吟共益助學服務中心的社會組織。

▲▼ 龍晶睛。（圖／翻攝自微博）

▲龍晶睛被質疑把支教當作一門生意。（圖／翻攝自微博）

今年4月份，龍晶睛的善吟共益發起了一項短期「愛心暑托班」的活動，在微信公眾號中發起了一篇招募推文，名叫《新媒體人！和我們一起去支教！》，被網友質疑「根本把支教當作一門生意」。

從活動行程表可以看到，這個只有短短5天的活動，除去第一天和最後一天的行車時間，以及第四天的歡送會，中間其實只有兩天的時間給孩子們「上課」。而且，為期5天的「支教活動」，交5000元（人民幣，下同）「善款」即可報名參加。

龍晶睛與團隊被起底後，網友怒斥稱，「美女支教老師，到底是去支教的，還是去添亂的？」、「顏值沒話說，人是真的美，只是看到她顏值外的真實作為，真是看吐了」、「這壓根是一種為仕途鋪路的作秀」。

►3大「狗公園」讓毛小孩爽翻天

ET快訊
今增1例在新北　鴻海子公司20多歲女員工列案號
快訊／今日增1本土「鴻海子公司員確診」　另增7境外
LIVE／八大行業有望解封　陳時中最新說明
快訊／高雄25歲刑警酒駕自撞　酒測1.08命危搶救中
iPhone13 Pro才拿半天「他秒轉賣2支」　內行驚見1
貨輪入港掛著「巨大鯨魚屍體」　驚悚照片曝
小12歲嫩妻偷偷典當黃金變現金　男星淚崩：我們家有窮成這樣嗎
老公墜樓亡…資深女星「獨居10年近況曝光」！　24小時開著電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸超級稀土集團將誕生　五礦及中鋁籌劃重組打破6分天下局勢

偷吃媽媽的巧克力！ 　1成分害2歲女童「橫紋肌溶解」差點送命

「最正農村女教師」起底！暗黑真面目現形　網怒轟：人真美但吐了

陸公布「反中亂港事實清單」　102條「罪狀」批美國插手香港事務

慈孝文化節開幕　洪秀柱視訊致詞：這是中華民族生生不息的養分

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝：橫紋肌溶解

科學家用二氧化碳成功製造太白粉　1立方公尺年產量等於5畝玉米田

局長大白天求歡「明天做一回吧不戴套」　誤傳74人工作群慘了

陸擬開打疫苗第3劑加強針　首選滅活疫苗18至59歲第一線人員優先　

福建後又一省拉警報　大陸本土+30「黑龍江15例全在哈爾濱」

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

阿公阿嬤2個月前嗆丟掉 一換季「親手縫窩」抱金孫哄睡

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

女直播途中稱讚自家加菲貓可愛　下秒撕破窗簾拆台...還秀不屑臉

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

陸超級稀土集團將誕生　五礦及中鋁籌劃重組打破6分天下局勢

偷吃媽媽的巧克力！ 　1成分害2歲女童「橫紋肌溶解」差點送命

「最正農村女教師」起底！暗黑真面目現形　網怒轟：人真美但吐了

陸公布「反中亂港事實清單」　102條「罪狀」批美國插手香港事務

慈孝文化節開幕　洪秀柱視訊致詞：這是中華民族生生不息的養分

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝：橫紋肌溶解

科學家用二氧化碳成功製造太白粉　1立方公尺年產量等於5畝玉米田

局長大白天求歡「明天做一回吧不戴套」　誤傳74人工作群慘了

陸擬開打疫苗第3劑加強針　首選滅活疫苗18至59歲第一線人員優先　

福建後又一省拉警報　大陸本土+30「黑龍江15例全在哈爾濱」

今增1例本土在新北市！　20多歲「鴻海子公司女員工」列案號

老師不用再背身障學生爬樓梯！　蘇巧慧爭取無障礙電梯正式啟用

Lexus電動跨界休旅UX300e規格曝光　外界推估售價至少160萬起跳

快訊／今增1本土「鴻海子公司員工判定陽性」　另增7境外

北市某獅子會爆晚宴沒戴口罩敬酒　衛生局要查

第二戶沒寬限期　投資客冷眼：送給928檔期的大禮！

結構性問題不解決　柔道童的不幸意外不會是最後一次

不是揍人就是辱罵！　教練的「愛」讓人好害怕！

體能當體罰成常態　「認同威權」竟是台灣體育圈的教養模式

蔡英文訪李洋母校基隆高中　允設青少年羽球訓練中心

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

楊振寧百歲大壽　小54歲嬌妻一身紅裙曝光

公婆霸佔媳婦房子5年　嗆：死也要死在房裡

最正農村女教師真面目現形　網怒轟：真美但吐了

局長求歡：明天做一回不戴套　誤傳74人工作群組

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

收賄4.8億　茅台前董事被判無期

2歲女童偷吃一口媽媽「巧克力」命危　慘烈病況曝

華爾街日報：北京要地方為恆大倒閉準備

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

灰T男戴口罩笑噴千萬人！「病毒看到都怕了」

和室友吃完飯昏睡！小鮮肉醒來身體怪怪的淚報案

「33人分食3個月餅」他拍片酸老闆　隔天領獎爆尷尬

蛛絲蛋白造光阻劑 陸中科院團隊3D製造加工技術突破14奈米

更多熱門

關鍵字：

龍晶睛

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

「曾把對方刺身上」百萬YouTube情侶分手　刪光5年互整影片

澎恰恰「棄連千毅」改上她直播！

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

排9天搶iPhone 13頭香！睡門口被警察趕　亞太頭香姊直升1TB大容量

澎恰恰get救命符！起底白衣男背景超狂

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面