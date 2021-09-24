　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新加坡添1504人染疫　日增確診數再創新高！疫苗覆蓋率達8成

▲▼ 新加坡疫情／民眾在小販中心脫下口罩用餐。（圖／路透）

▲ 新加坡民眾在小販中心脫下口罩用餐。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電

新加坡COVID-19確診人數不斷飆升，昨天新增1504人確診，再度刷新星國單日確診人數的最高紀錄；全國累計8萬2860人確診。另新增2起死亡案例，累計70人病故。

星國22日新增1457人確診，創下疫情以來的單日最高確診人數，昨天又添逾1500人確診，再度刷新紀錄。

根據衛生部昨天深夜發布的每日疫情新聞稿，新加坡當天新增1504人確診，包括1218起社區案例、273起移工宿舍案例，以及13起境外移入；累計8萬2860人確診。

另外，衛生部表示，昨天新增2起死亡病例，年齡分別為93歲、71歲，兩人都未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成。自8月中逐步鬆綁防疫措施後，單日新增本土案例不斷攀升，從8月底開始幾乎以每週倍增的速度增加，9月18日新增本土案例再度破千，創下去年4月底以來的新高。自18日起，已有5天單日新增確診人數破千。

在這波疫情爆發之前，新加坡最高單日新增確診人數為去年4月20日創下的1426人確診。當時因爆發移工宿舍大規模群聚感染，絕大多數確診案例為住在外勞宿舍的移工。

面對傳染力更強的Delta變異株，新加坡採取「與病毒共存」策略，關注重點為重症及收治於加護病房的人數。如今隨著每天確診人數不斷飆升，住院人數及重症患者人數也不斷增加，星政府是否進一步加強防疫措施，引發民眾關注。

衛生部表示，目前有1120名確診者住院；其中163名重症患者需要輸氧治療，另有23人情況危急、收治於加護病房，這些大多為60歲以上的年長者。

新加坡政府目前透過加強檢測、為高風險族群施打追加劑等措施來因應這波疫情。同時也擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者在家裡康復，並持續增加社區照護設施的床位，以減輕醫院負擔。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至22日為止，星國82%人口已完成接種COVID-19疫苗，84%至少接種一劑。（編輯：楊昭彥）

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
五倍券後悔想改紙本券？　蘇貞昌回應了
「只打一劑疫苗夠嗎？」　一圖曝3廠牌重症保護力
蘆洲男搭計程車進家門拿車資　1小時候墜樓身亡
快訊／中秋連假後疫情失控！　南韓增2434例再破紀錄
iPhone 13今開賣就掉價！　只有這些機型漲
一場同學會爆出「人夫50次性愛史」　小三還甩正宮巴掌
《哈利波特》男星高爾夫球打一半「突癱軟」！　旁人攙扶急送醫
25歲女老師酒後約砲　開學發現竟約到自己學生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

Novavax疫苗申請列入「WHO緊急使用清單」　效力高達90%

情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

新加坡添1504人染疫　日增確診數再創新高！疫苗覆蓋率達8成

譚德塞獲歐盟近20國力挺連任！　WHO秘書長改選提名截止

快訊／中秋連假後疫情失控！南韓新增2434例「再破紀錄」

25歲女老師酒後約砲　開學發現竟約到自己學生

國家公園驚現「鬼腳印」！　是2.1萬年前末次冰期北美最早人類足跡

美參院通過人事　康達將任亞太助卿推動美台關係

陽台被鐵窗封死！母女被大火燒成焦屍　驚悚畫面曝

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

《換乘戀愛》真心話廝殺！主持人尖叫「問得好」　普玹.珉在雙向猛攻...前任浩民：我太遲了啊

揭FB廣告詐騙！花1千買防水噴漆 實測修補裂縫失敗...讓他直接爆氣

西班牙老峰火山爆發！岩漿噴湧　滾燙熔岩「吞噬泳池」百棟民宅毀

金宣虎用頭甩繩「小踏步+跳躍」全身是戲　「超強動態視力」自己也嚇呆

Novavax疫苗申請列入「WHO緊急使用清單」　效力高達90%

情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

新加坡添1504人染疫　日增確診數再創新高！疫苗覆蓋率達8成

譚德塞獲歐盟近20國力挺連任！　WHO秘書長改選提名截止

快訊／中秋連假後疫情失控！南韓新增2434例「再破紀錄」

25歲女老師酒後約砲　開學發現竟約到自己學生

國家公園驚現「鬼腳印」！　是2.1萬年前末次冰期北美最早人類足跡

美參院通過人事　康達將任亞太助卿推動美台關係

陽台被鐵窗封死！母女被大火燒成焦屍　驚悚畫面曝

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

張秀卿18歲正妹女兒「狂瘦6公斤」！　嬰兒肥消失…升大學近照激美

天天轟執政黨卻突一周不談政治　羅智強揭原因：將重新出發

Novavax疫苗申請列入「WHO緊急使用清單」　效力高達90%

後悔想改紙本券？蘇貞昌：會精進作為「請熱切期待」

政府大動作以示改革決心？但「灰色地帶」沒人敢處理

「沒有教練證，怎麼可以當教練？」真的是這樣嗎？

「教練，我會痛！」── 揭開台灣教練制度失能的黑幕

出國搭火車地鐵頭很大！　教你用英日韓文買票、問路、查價格

情侶「激情車震」嗨到滑落山坡！警察曝照片　兩人脫光黏緊緊

北市信義區社宅起火因曝！11樓現疑點　工地保全驚：無可疑人員

虎斑貓初見泡泡伸手手想抱住❤ 碰到就消失喵困惑：怎麼不見惹

國際熱門新聞

25歲女老師酒後約砲　開學發現約到自己學生

歐盟將統一「充電接頭」規格為Type C

帥哥打莫德納狂掉髮　73天後慘況曝

曾狂言「沒1萬美元不起床」　90年代超模整形失敗

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

陽台被鐵窗封死！　母女被大火燒成焦屍

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

火海蔓延鐵窗阻逃生！鄰居目睹她被燒死

恆大風暴恐懼暫歇　美股漲506點週線翻紅

澳洲挺台加入CPTPP ！與2國幕後找途徑

色狼性侵未遂　保釋條件替全村女洗衣半年

窮大叔簽中41億頭獎　老婆秒提離婚分產

BNT要打第3劑？　歐盟10月決定

國家公園驚現鬼腳印！是2.1萬年前北美最早人類足跡

更多熱門

相關新聞

只打一劑疫苗夠嗎？醫曝3廠牌保護力

只打一劑疫苗夠嗎？醫曝3廠牌保護力

「只打過一劑疫苗，保護力足夠嗎？」胸腔重症醫師蘇一峰24日在臉書PO文分享一篇加拿大研究，發現如果只有打一劑疫苗，BNT、莫德納和AZ的感染保護力分別為75％、82％以及61％，重症保護力則是83％、85％、96％，「令人感到放心的是，3種疫苗都可以提供八到九成的住院保護力（重症保護力）！」

「3+11」補充報告對死者致歉　蘇貞昌：尊重立院

「3+11」補充報告對死者致歉　蘇貞昌：尊重立院

接種BNT4大警訊　共同症狀是「胸痛」

接種BNT4大警訊　共同症狀是「胸痛」

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

即／南韓中秋連假疫情失控！日增2434例

八大行業「重新營業」有望！　2初步條件曝光

八大行業「重新營業」有望！　2初步條件曝光

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎新加坡疫情東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

震撼！葛仲珊深夜「宣布退出演藝圈」

林俊傑提告網紅求償118萬！他囂張回應氣炸全網

男按鈴20分鐘妻才開門　馬桶驚見「綠光」

高中男打疫苗崩潰尖叫　影1天破百萬

麥當勞桌上堆滿餐　外送員一看拒接罵翻

母象巨腿踩爆沼澤鱷魚！驚人甩屍畫面曝

獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體哭了

連千毅要500次才問到「真人娜美妻」電話！

男粉絲性侵女神網紅3天2夜　連生理期也不放過

《魷魚遊戲》名片上電話是真的　苦主：24小時響不停

首位苦主！數位綁定「秒刷10080元」妹子錯慘了

「蔡依林恩師」被親哥強行關進養護院

一日雙颱蒲公英恐飆強颱　入秋首變天

《魷魚遊戲》6個遊戲早就公開！答案就在「牆壁上」　網看傻

即／雲林職校師廁所輕生　 全校心理輔導

更多

最夯影音

更多
笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞
劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

劉真離世1年半…辛龍「雙雙節」洩思念　友人不捨「該走出來了」網心疼打氣

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

太誇張！喝全素菇湯撈到「帶骨雞」　店家賠一鍋又有肉他氣炸：連錯4次

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

KID帶女友「東區妹仔」甜蜜旅行　她誇「你好可愛」全程戴墨鏡啦！

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

鄉長「警察弟」帶頭談判起衝突！　廟前鬥毆2人傷...警局記大過調職

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面