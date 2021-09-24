新加坡添1504人染疫　日增確診數再創新高！疫苗覆蓋率達8成

▲ 新加坡民眾在小販中心脫下口罩用餐。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電

新加坡COVID-19確診人數不斷飆升，昨天新增1504人確診，再度刷新星國單日確診人數的最高紀錄；全國累計8萬2860人確診。另新增2起死亡案例，累計70人病故。

星國22日新增1457人確診，創下疫情以來的單日最高確診人數，昨天又添逾1500人確診，再度刷新紀錄。

根據衛生部昨天深夜發布的每日疫情新聞稿，新加坡當天新增1504人確診，包括1218起社區案例、273起移工宿舍案例，以及13起境外移入；累計8萬2860人確診。

另外，衛生部表示，昨天新增2起死亡病例，年齡分別為93歲、71歲，兩人都未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

新加坡疫苗覆蓋率已超過8成。自8月中逐步鬆綁防疫措施後，單日新增本土案例不斷攀升，從8月底開始幾乎以每週倍增的速度增加，9月18日新增本土案例再度破千，創下去年4月底以來的新高。自18日起，已有5天單日新增確診人數破千。

在這波疫情爆發之前，新加坡最高單日新增確診人數為去年4月20日創下的1426人確診。當時因爆發移工宿舍大規模群聚感染，絕大多數確診案例為住在外勞宿舍的移工。

面對傳染力更強的Delta變異株，新加坡採取「與病毒共存」策略，關注重點為重症及收治於加護病房的人數。如今隨著每天確診人數不斷飆升，住院人數及重症患者人數也不斷增加，星政府是否進一步加強防疫措施，引發民眾關注。

衛生部表示，目前有1120名確診者住院；其中163名重症患者需要輸氧治療，另有23人情況危急、收治於加護病房，這些大多為60歲以上的年長者。

新加坡政府目前透過加強檢測、為高風險族群施打追加劑等措施來因應這波疫情。同時也擴大實施「居家康復計畫」，讓更多已接種的確診者在家裡康復，並持續增加社區照護設施的床位，以減輕醫院負擔。

新加坡人口約570萬，據衛生部統計，截至22日為止，星國82%人口已完成接種COVID-19疫苗，84%至少接種一劑。（編輯：楊昭彥）