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國家公園驚現「鬼腳印」！　是2.1萬年前末次冰期北美最早人類足跡

▲▼ 。（圖／美國地質調查局、伯恩茅斯大學）

▲白沙國家公園化石足跡。（圖／美國地質調查局、伯恩茅斯大學）

記者崔子柔／綜合報導

新墨西哥州白沙國家公園先前就被發現會出現「幽靈腳印」，而近日研究證實，該腳印是2.1萬至2.3萬年前的人類足跡，也就是說人類在末次冰期時代就抵達美洲。

根據《NBC NEWS》報導，野生動物科學家大衛布斯托斯（David Bustos） 在2005年到新墨西哥州的白沙國家公園 （White Sands National Park）時就發現了這些「幽靈腳印」，只有在地面足夠潮濕時，這些腳印會出現在地面上，乾涸時又再次消失。

直到2016年科學家們才證實這些腳印是人類足跡，現在其中一些腳印又被證實是在2.1至2.3萬年前留下，為北美出現的最早人類足跡。

▲▼ 。（圖／美國地質調查局、伯恩茅斯大學）

▲不定時出現的腳印。（圖／美國地質調查局、伯恩茅斯大學）

《科學》期刊昨日發表布斯托斯的研究，其中提到在白沙國家公園的腳印上下層硬土中，發現古老的水生植物種子，並透過放射性碳定年法確認了年代。

其中一處足跡被認定為美洲最早的已知足跡，也是最古老的人類在美洲生活的證據，該研究另名主要作者、英國伯恩茅斯大學環境和地理科學教授馬修·貝內特（Matthew Bennett）指出，任何人類遺跡都存在爭議，「但腳印是非常明確的證據」，也可以說人類在末次冰期時代就抵達美洲。

該研究的合著者、康奈爾大學考古學家托馬斯·厄本 （Thomas Urban）表示，這些人類腳印與動物蹤跡混合在一起，代表人類至少在那生活了2000年，也就是說在末次冰期持續有人類存在該地區，並不是單一事件。

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