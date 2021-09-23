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小心荷包失血！紅線違停QR-CODE擴大試辦　這4區要死記腦海

▲桃園紅線違停QR-CODE舉報，最高罰鍰1200元。（圖／交通局提供）　

▲桃園紅線違停QR-CODE舉報，最高罰鍰1200元。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局23日指出，由於市區道路交岔路口10公尺內，頻遭車輛違規停放，再加上突開車門或者倒車的舉動，往往導致交通事故頻傳，違停車輛甚至會形成視線死角，讓後方來車偏離原有行駛路線，致對向他車反應不及而肇事的情形屢見不鮮，該局再次推出「紅線違停QR-CODE」舉報計畫，以桃園區大有特區為示範點，遏止違停歪風。

交通局長劉慶豐說，為杜絕交通節點以及公園違停等情形，該局目前已於林口長庚醫院前公車站候車亭、桃園區文昌公園及中壢區文化公園設置檢舉違規QR-CODE標誌，成效尤佳。

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▲桃園紅線違停QR-CODE舉報，最高罰鍰1200元。（圖／交通局提供）　

現針對肇事熱點再行推出「紅線QR-CODE違停」舉報計畫，以桃園區大有路175號前為例，一年內即有10件A2事故起因於交岔路口10公尺紅線範圍內違停車輛與後方車輛產生側撞，後續透過推行「紅線違停QR-CODE」舉報計畫，由民眾協助舉發以降低違規臨停於交岔路口10公尺內之情形，若檢舉成案將依照「道路交通管理處罰條例」裁罰600元至1200元罰鍰。

劉慶豐也說，藉由這個簡單的檢舉系統，民眾可以透過掃描QR-CODE檢舉紅線違停車輛，接著填入個資，就能完成檢舉流程，同時也減少紙本紀錄的接觸，檢舉系統在警政系統的保護之下，個人資料不會有外洩的問題，希望可以提醒違規的車主，同時讓行車安全多點保障。

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