女剛交往「就要iPhone 13」態度超硬　工程師傻眼：嘴都還沒親到

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者周亭瑋／綜合報導

蘋果iPhone13手機即將問世，果粉們也蓄勢待發，一名網友就抱怨，最近交了一個女朋友，結果連嘴都沒親到，對方就獅子大開口，要求他買iPhone13，讓他不知該如何是好？

男網友在PTT提到，「我有個朋友，中大電機碩士高材生，中壢那間喔不是高雄那間...系統廠工程師，最近靠交友APP交了一個女友，沒想到嘴巴都沒親到，女友就要iPhone13。」

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他直言，男生還有70萬車貸沒繳，實在不太想買，但是對方態度也很強硬，聲稱不買就分手，讓他相當苦惱，「我朋友該怎辦呢？對了是我...不是我朋友。」

▲iPhone 13亮相在即。（圖／翻攝自微博）

對此，鄉民不禁吐槽，「3萬塊認清一個人不好嗎？給手機看回應」、「長痛不如短痛」、「i6+i7各買一支不會」、「乖乖付錢啊，記得連她的兒子一起養」、「系統廠工程師年收算120萬就好，買支哀鳳送人也還好啊，送包搞不好要花更多」、「這個根本綠帽預備軍」、「先綁約3年」。

值得一提的是，新一代旗艦機iPhone 13系列除了傳統的黑、白配色外，還會推出日落金、玫瑰金、玫瑰粉、湖水綠、夢幻紫、熱情紅等共8款，是史上配色最多的一代，在電池部分也有所改善；至於相機，感光元件將能夠接收至少15%以上的光線，超廣角鏡頭感光元件最多可增加40%的光線，而夜間模式下的視頻圖像，在穩定和色彩方面也將得到改進。