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「比中國晚申請」台灣難入CPTPP？　林俊憲：這種說法非常可笑

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣昨正式以「台澎金馬個別關稅領域」之名申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），而中國則是在9月16日申請入會，兩者時間差引發聯想。不過，民進黨立委林俊憲23日表示，加入CPTPP不是先搶先贏，日本的態度才是真正關鍵。

林俊憲說，台灣遞件雖然晚中國幾天而被在野黨拿來攻擊，不過這並不是什麼先搶先贏的遊戲，中國即使遞件了，恐怕也不是這麼容易加入，這是因為現在CPTPP的核心主導國家，正是最早開始警覺中國野心的日本。

林俊憲指出，CPTPP的前身是TPP（跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定），一直以來都是美國在主導談判進程，但是到了2017年前美總統川普一上任便宣布退出，最後是日本留下來主導。

「川普剛上任時其實對中國非常友善，退出TPP的原因也跟中國沒什麼關係，單純是想要重整美國的對外貿易關係，透過雙邊談判重新與各國協議，像TPP這種多邊主義的架構，他認為會損害美國的利益，因而退出。」

接著，林俊憲表示，但日本就不同了，早在前首相安倍晉三第二次執政剛開始不久後，就發生了釣魚台衝突和中國反日運動，使得日本意識到中國將會是未來最大的威脅，當時美國還是與中國友好的歐巴馬時代，但日本已經有所警覺，並實際開始準備，軍事上是集體自衛權解禁和自衛隊軍備升級，經濟上就是TPP，日本希望有一個美國主導的區域經濟協定來抗衡中國的經濟擴張，這是TPP對日本最大的意義。

林俊憲說，因此在川普退出TPP後，原本大家都認為這個協定應該是沒戲了，但日本卻異常積極的接替美國角色，主導整個協定並改為CPTPP，這說明什麼？無論有沒有美國，日本都需要這個協定，而原因正是與中國之間的競爭。

「所以我們可以看到，中國雖然早了幾天遞件，但日本的態度只能用冷漠無情來形容，只說了「有必要觀察」而已，反而對台灣的遞件表達歡迎，背後的原因也很簡單，CPTPP本來就是日本在美國退出後為了自力對抗中國影響力苦心經營的，有可能這麼容易讓中國加入嗎？」林俊憲如此表示。

林俊憲認為，所以看待CPTPP或RCEP（區域全面經濟夥伴協定）這類經濟協定，不能單純從經濟的角度出發，往往地緣政治的暗中角力才是真正重點，認為台灣晚於中國遞件就會不易加入這種說法也非常可笑，又不是排隊買限量商品，「以日本的態度看來，台灣加入的機會其實非常大」。

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