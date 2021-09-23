「台灣加入是TPP極重大一步」　日本前外務副大臣：打從心底歡迎

▲日本前外務副大臣鈴木馨祐認為，台灣申請加入CPTPP，對TPP是極其重大的一步。（圖／鈴木馨祐推特）



記者陶本和／台北報導

台灣22日正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），日本眾議員、前外務副大臣，同時也是自民黨總裁競選人河野太郎陣營的核心要角鈴木馨祐，23日透過推特表示，台灣的加入，對TPP是重大的一步。

台灣正式以「台澎金馬個別關稅領域」名義申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。根據日媒報導，日本外務大臣茂木敏充也表達歡迎，強調台灣是日本極為重要的夥伴，共享自由、民主、基本人權、法治等基本價值，經濟關係密切。

茂木敏充表示，他們知道這段時間以來，台灣為了申請加入CPTPP，作出了各種努力，日本方面歡迎台灣提出入會申請。

不過，茂木敏充也表示，CPTPP在市場准入和法規都有相當高的標準與要求，對於已經申請加入的國家和台灣等經濟體是否做好準備，可以滿足CPTPP的要求，有必要確實地加以判斷。

此外，現任日本眾議員、前外務副大臣，同時也是自民黨總裁競選人河野太郎陣營的核心要角鈴木馨祐，23日透過推特表示，具有經濟規模的台灣，加入TPP對TPP的存在意義、戰略價值來說，將是極其重大的一步，「我從心底歡迎，我很感動，因為是我在擔任外務副大臣期間所努力的」。