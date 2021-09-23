iPhone 13明開賣！電商優惠疊加回饋逾3萬元　免出門排隊快速到貨開箱

▲iPhone 13系列新機明（9/24）正式開賣。（圖／取自直播）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果iPhone 13系列明（9/24）正式開賣，網購業者相繼推出好康優惠，優惠疊加後，最高享超過3萬元回饋，以及下單後全台24小時快速到貨，免出門排隊，在家就能用最划算價格入手熱騰騰的iPhone新機，po上網炫一波。

iPhone 13日前發表亮相後，電商平台紛紛搶先開放預約登記並祭專屬優惠，預購狀況也反應出新機魅力仍是無法擋，東森購物網統計站上多達1萬人搶登記；遠傳friDay購物觀察到iPhone13預購頁面，流量瞬間暴增32倍之多。PChome 24h購物、蝦皮購物則指出，容量規格以128G及256G最熱銷，為預約首選，全新推出的話題新色iPhone 13 Pro天峰藍、iPhone 13粉色最受消費者青睞。

沒有搶到預購好康的人也不用扼腕，網購業者延續預購火熱買氣，再祭開賣回饋，東森購物網在首賣當日主打iPhone 13系列新機都可使用東森幣折抵，最高2%，優惠組合除外，iPhone 12系列則可使用東森幣折抵，最高5%。神腦生活蝦皮商城則是在9/24～9/26期間先領券，新機現折300元，再送價值500元的獨家小橘盒。

▲iphone 13 pro 天峰藍預購最受歡迎。（圖／翻攝蘋果發表會直播）

另可鎖定蝦皮購物的「9.25商城狂購節」，9/25凌晨0～2點使用85折券或92折券，購買iPhone 13最高現折2,000元，不過折價券數量有限，先搶先贏，當天於商城下單不限金額再抽iPhone 13；新機開賣前13分鐘，也就是9/24 8:00～8:13 AM，再加碼限時不限量1,000元優惠券，凡於活動頁領券，並消費iPhone 13、13 Pro全系列即可現折。此外，蝦皮購物舊機回收最高回饋37,700元、指定信用卡購機最高享3,000元刷卡回饋金，優惠疊加後，換算回饋超過3萬元。

開賣日除了搶購iPhone 13新機，周邊配件也有便宜價格可入手，蝦皮購物祭出13元瘋搶iPhone13系列配件，原價190元的限量Benks iPhone 13全系列玻璃保護貼只要13元；OTTERBOX iPhone 13 透明殼+快充組下殺2,000元有找，買iPhone 13系列新機再送GOR保護貼與水晶殼，限量100組。

PChome 24h購物則推現貨開賣，並祭出眾多金流回饋，聯手36大銀行最高享30期分期0利率、花旗PChome Prime聯名卡享最高回饋27%、使用Pi拍錢包綁指定卡筆筆回饋5%無上限、刷指定卡儲值購機最高回饋19%、刷台新信用卡限時單筆消費滿28,000元最高享3,000刷卡金，刷國泰信用卡限時單筆消費滿36,000元享2,600刷卡金，還有玉山銀行、中國信託等銀行刷卡優惠活動皆為限量登記，更同步推出「iPhone舊機回收最高可拿33,110」活動。