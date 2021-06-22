男大生直擊室友出軌！錄「香豔畫面」傳正牌女友　正義換挨告GG

▲男子直擊室友出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一謝姓男大生日前回家，剛進家門，就直擊陳姓男室友以及一名冉姓女子正在全裸床戰，隨即用手機拍照和錄影片，並將部分照片发送給了陳男的正牌女友……。之後，冉女向法院提告稱，謝男侵犯自己隱私權，導致自己名譽受損！日前，法院判決出爐。

據《瀟湘晨報》報導，近日，該案的一審判決書在中國裁判文書網上公開。

2020年8月21日晚上11時許，謝男因無法進入位於重慶萬州區的租屋，就從窗戶翻進屋內。沒想到，他進房間後，發現床上躺著室友陳男及冉姓女子，隨即用手機拍照和錄影片，並將部分影片和照片發送給了陳男的女友。

隨後，冉女將謝男訴至重慶市萬州區人民法院，要求謝男刪除照片、影片，道歉並且賠償1萬元（人民幣，下同）精神撫慰金，「謝男擅自將我的私密照片通過短訊、微信和QQ等方式發送到學院眾多老師及同學手機，並言語間謠傳我出軌、侮辱我。我知曉後要求謝男停止侵害並刪除照片、影片，但他置之不理，致使我的名譽及精神受到嚴重損害。」

謝男則反駁稱，他將陳男出軌的情況告知陳男女友並無不當，除將有陳男面部的照片發給對方女友外，未向外傳播其他照片和影片，「我拍攝（照片）的房屋是我們共同租住的，並非他的私密空間。」

萬州區法院一審認為，謝男未經冉女同意拍攝到隱私部位，並將拍攝內容傳播給他人，侵犯了冉女的人格權，並造成了冉女的社會評價降低、名譽受損的後果，因此冉女主張的刪除照片和影片並道歉的請求，法院予以支持。

法院一審判決，謝男立即刪除其存儲的涉及冉女的私密照片和影片；謝男在判決生效後10日內對冉女道歉，並在微信朋友圈向冉女公開發布《道歉聲明》，每日發布一次，持續時間不少於15天，支付給女方精神撫慰金和律師費3500元人民幣。