路上突遭瘋狗狠咬慘死！妹目睹崩潰...恐怖影片曝　肇事犬被槍斃

實習記者黃品臻／綜合報導

大陸福建漳州近日發生一起狗咬死人事件。一名71歲郭姓婦人本月17日與妹妹走在路上時，突遭身後的一隻黑狗大力咬住並拖行數公尺，導致郭婦送醫後仍不幸死亡，而肇事的那隻「兇手」最後也落得被槍斃的下場。

據陸媒《極目新聞》報導，事件發生在福建漳州紫泥鎮南書村，郭婦和妹妹17日上午11點半走在路上，從監視器畫面可見，一隻黑狗尾隨了兩人一陣子，隨後這隻狗就衝上前一口咬住郭婦、瘋狂撕咬，還將她拖行數公尺，一旁的妹妹試圖要將黑狗拉開，無奈力氣太小，只能眼睜睜看著姊姊被攻擊，黑狗離去後郭婦被緊急送醫，但最後仍搶救無效、不治身亡。

▲▼狗突然發狂，當場攻擊郭婦，妹妹在一旁試圖把狗拉開，無奈力氣敵不過，只能眼睜睜看著大狗撕咬著姊姊。（圖／翻攝自《極目新聞》）

報導提到，肇事犬是當地一間酒樓飼養，郭婦一開始在酒樓內就被黑狗咬傷，在酒樓工作的妹妹將郭婦攙扶出酒樓要去包紮、休息，沒想到黑狗竟跟了出來，兩人走到酒樓空地時，黑狗便尾隨上前攻擊郭婦，最終釀成悲劇。

最新消息指出，死者兒子黃先生表示，酒樓相關人員已向父親賠禮道歉，雙方對於賠償事宜也已談妥、完成和解程序。警方也向黃先生表示，肇事犬已被槍斃。