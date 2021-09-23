郵局VISA綁五倍券驚見資安疑慮　雙重認證遭破解！中華郵政回應了

▲中華郵政今年也推出VISA綁定回饋，但本該只出現於手機上的OTP認證碼卻可於網頁原始碼中發現。示意圖，非當事人。（圖／記者吳杰澄攝）

記者許維寧／台北報導

振興五倍券於昨日上午開放數位綁定，中華郵政今年也推出VISA綁定回饋，但有民眾反映遲遲收不到手機OTP認證碼，該串號碼卻可於網頁原始碼中發現，變成無需透過手機就能取得號碼，讓雙重身份認證形同虛設。中華郵政今天（9/23）則回應，今天也有接到民眾反應，目前正在了解與除錯中。

因應振興五倍券上路，中華郵政也推出數位綁定優惠，新卡友持VISA金融卡綁定五倍券可享600元回饋，舊卡友則享300元，第一天就衝出10萬綁定數。

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但隨即有民眾向《ETtoday新聞雲》反應，於綁定時遲遲收不到手機OTP認證碼，卻能於輸入相關資訊後，在郵局振興五倍券網頁原始碼sendSMS分頁中發現OTP認證碼，OTP不通過當事人手機就能獲取，根本就讓雙重認證機制形同虛設，「雙重認證的OTP不應該在手機以外的地方被發現。」

該民眾說，只要知道當事人存簿號碼、身分證、手機號碼等就能幫他人任意綁定五倍券，不能理解五倍券相關網頁怎麼會出現這樣的資安疏失。

中華郵政副總郭純陽則表示，確實有接獲民眾的反應，目前局內正在了解中，也正著手進行除錯。《ETtoday新聞雲》詢問，該網頁是由中華郵政內部設計主責或交由外包廠商？郭則說，理解後會再一併回應。