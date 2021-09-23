　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

數位共同綁定「1類人想跳車」有得救！改領五倍券紙本　時間曝光

▲▼行政院政委唐鳳出席五倍券官網啟動記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲網友呼叫唐鳳，期盼能增設「取消數位綁定」的功能。（圖／記者陳家祥攝）

網搜小組／劉維榛報導

昨（22）日超過250萬人完成五倍券「數位綁定」，但一窩蜂綁完後，許多人根本不知道消費規則，包括簽帳卡要先存錢才可消費、並非10月8日一次入帳5000元等，讓網友哀號再次呼叫「IT大臣」唐鳳，希望能官網增設「取消綁定」的選項。對此，若被綁定者想跳車「領紙本」，可在10月6日前上網更改。

五倍券官網上線，其中數位綁定於22日早鳥開跑，最大亮點是400萬份的「500元好食券」、銀行／行動支付加碼回饋。然而不少網友開心拿到回饋資格，才去查看消費遊戲規則，以為數位券會隨同10月8日紙本券發放，把5000元一起匯入綁定帳戶，頓時驚呼「竟不是10月8日直接入帳5000元？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤其綁定金融卡、行動支付（台灣Pay或LINE Pay）的民眾要特別注意，必須先存錢才可消費，確定7日沒退貨／退款者，政府的五倍券才會進帳，並不是10月8日就會有5000元直接進帳。

一名女網友在臉書《爆怨公社》恍然大悟，直呼「有沒有人跟我一樣...後悔綁定數位？其實綁定數位根本沒有比較好啊，信用卡又沒有很優惠，而且限制又多，新聞一直報又讓我更後悔綁定了」因此原PO求助唐鳳，「可以增加『取消綁定』的設定！」

▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲五倍券數位綁定，每家銀行、支付平台規則大不同。（圖／記者鄺郁庭攝）

底下網友也炸樓，「我也很想取消綁定」、「如果有搶到好食券我是覺得還好...不然我也覺得紙本比較好用」、「我也是，本來有共同綁定，馬上取消了」、「一直強調不能取消，然後一堆人搶綁定後又後悔」、「是你貪心，看到有優惠才去綁定，怪誰啊」、「我也很想取消，綁完了才看到高雄券的限制條件」。

《ETtoday新聞雲》也整理出共同綁定的懶人包《數位五倍券「共同綁定」適合對象、好處、能反悔嗎？4大QA一次懂》，事實上，五倍券官網早已詳細載明，「數位綁定後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具」。

至於共同綁定部分，唯獨主綁者不能取消，被綁定人如果反悔，是可以在「9月22日到10月6日中午12點前退出綁定」，若想跳車選紙本券的家人，務必把握剩下的14天到官網解除。

▼即起至10月6日，被綁定者可選擇退綁！（圖／翻攝官網）

▲▼五倍券綁定（圖／翻攝官網）

►爐烤牛排吃到飽只要XXX元！

ET快訊
快訊／校園內驚見屍體！　老師在廁所內輕生亡
五倍券買iPhone13！　一圖看懂怎麼用最划算
張艾亞喪母1個月「沒讓爸爸知道」　首復工落淚
五倍券綁悠遊卡卻見「累計消費」！　眾人後悔：現在才知道
17歲少年包莖「終見龜頭」　勒成紫紅色慘案發生
獨／龜殼花阻冤枉路　捷克「跑山獸」尋獲山友遺體痛哭
餐廳振興優惠懶人包！　王品「直接發現金」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

基隆二信高中學生BNT開打　全校體育課改室內靜態課程

苗縣BNT開打！首日510名學生請疫苗假　校方安排線上教學

LIVE／鴻海土城子公司員工確診　指揮中心最新說明

金漫獎入圍名單公佈！《人肉包子》少女漫畫家任正華獲特別貢獻獎

高校女神第1名是「她」！3倍票數輾壓一大票正妹　網笑噴：真。女神

好市多買紅龍果！剝皮見「超飽大肥蟲」崩潰　網驚：通報農委會

郵局VISA綁五倍券驚見資安疑慮　雙重認證遭破解！中華郵政回應了

6大重點看「iPhone 13 Pro巨型三眼」　超近拍不糊了、背光照神猛

國慶煙火振興經濟vs.防疫第一　陳其邁曝「7處↑群聚就停辦」

阿聯酋航空全球招募計畫開跑　半年徵3500人赴杜拜任職

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

金剛.小嫻「雞翅一隻賣40」被嫌貴　哽咽淚吐辛酸！「待40度廚房3hrs」

深夜偷開趴！3姊妹聽見「開門聲」　秒躺平裝睡...網笑：最小的慢一拍

蕭敬騰登百層高樓《披星戴月的想你》　中秋熱唱坐擁《星辰大海》美呆了

笑死！女友貼心餵駕駛男友飲料 他用力一吸超傻眼...喝了個寂寞

「黑狗兄，一路好走」陳美鳳淚崩送龍劭華　《美麗人生》片場最後1句話：我隨時Stand by

基隆二信高中學生BNT開打　全校體育課改室內靜態課程

苗縣BNT開打！首日510名學生請疫苗假　校方安排線上教學

LIVE／鴻海土城子公司員工確診　指揮中心最新說明

金漫獎入圍名單公佈！《人肉包子》少女漫畫家任正華獲特別貢獻獎

高校女神第1名是「她」！3倍票數輾壓一大票正妹　網笑噴：真。女神

好市多買紅龍果！剝皮見「超飽大肥蟲」崩潰　網驚：通報農委會

郵局VISA綁五倍券驚見資安疑慮　雙重認證遭破解！中華郵政回應了

6大重點看「iPhone 13 Pro巨型三眼」　超近拍不糊了、背光照神猛

國慶煙火振興經濟vs.防疫第一　陳其邁曝「7處↑群聚就停辦」

阿聯酋航空全球招募計畫開跑　半年徵3500人赴杜拜任職

人妻勾青梅竹馬出牆！爽當別人「豬豬老婆」拍羞照…夫一見綠炸

全運會女足配合國家隊10月出征亞洲盃資格賽　提前閉門開踢

快訊／雲林職校師廁所輕生　 全校緊急心理輔導

美研究：孕期後段接種疫苗「抗體最高」　寶寶在子宮就對新冠免疫

電商董座外遇！買內褲、按摩油跟「好友」同居　妻見甜蜜討抱心碎

台股重返17000大關！電金傳齊揚　指數漲152點收17078

基隆二信高中學生BNT開打　全校體育課改室內靜態課程

3部漫改韓劇原作女主角「藝人原型」公開　《無法抗拒》劉娜比靈感是她

「少了敬畏之心」大陸房地產8月銷售慘降21%　倒回13年前水平

凱特王子妃奶油白套裝剛柔並濟　林志玲也愛這牌　

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

全台姓氏統計數據曝　第1果然是他們！

「7天零確診了」原因曝　醫分析解除二級機率

秋分到！新颱最快明誕生大迴轉路徑曝

五倍券成功綁數位！他1原因「後悔了」

怕變姐夫地上紅包沒人撿！2天後被年輕男帶走

國旅券中獎率曝　好食券名額剩一半

她綁定郵局VISA金融卡曝：漏這動作不能用

醫大生打2劑莫德納患心肌炎　曝2症狀

數位共同綁定後悔！「1類人改領紙本」時間曝光

五倍券綁定驗證碼遭一鍵破解　PTT集體傻眼

更多熱門

相關新聞

數位五倍券「共同綁定」適合對象、好處？4大QA一次看

數位五倍券「共同綁定」適合對象、好處？4大QA一次看

數位五倍券22日開放民眾上網綁定行動支付、電子票證或信用卡，大致上可分成「個人綁定」和「共同綁定」兩種方式，不少網友好奇「有人五倍券真的會共同綁定數位券嗎？」掀起大批網友討論，「有小孩的就會共同綁定吧」、「我家5口一起」。對此，《ETtoday新聞雲》整理出常見的4大QA，供讀者參考。

0元賺1萬！飯店五倍券優惠懶人包

0元賺1萬！飯店五倍券優惠懶人包

五倍券綁定不能改「民眾打爆1988專線！」　經濟部擬開放修改個資

五倍券綁定不能改「民眾打爆1988專線！」　經濟部擬開放修改個資

7大加碼券怎麼選？內行揭1組合完勝全勾派

7大加碼券怎麼選？內行揭1組合完勝全勾派

他曝數位五倍券這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

他曝數位五倍券這點大勝紙本：回饋率立刻飆升

關鍵字：

數位綁定五倍券唐鳳取消功能消費

讀者迴響

熱門新聞

8歲童吃零食　20分鐘後眼球溶解

夜間跑廁所超過2次快就醫

劉真離世1年半…辛龍22日準時發文！網一看鼻酸

全聯買到「隱藏商品」！她回家一擺美翻

KID放閃正牌女友！東區妹仔「下衣失蹤」美腿辣翻

學生愛遲到　25歲師脫口罵：蘑菇

豐原男3年來總遇到她挨告　法官看監視器還清白

「台科大小姐」投資虛擬幣挖礦　30歲生日隔天她選擇離世

連千毅正宮難得火辣現身！

離婚改娶前妻妹　人夫怒她交新歡

動滋券今年不能買「這類物品」！　鄉民後悔炸：勾了才發現

3歲女童被鎖車內！中秋節當天活活悶死

小彬彬羊肉爐副業失敗「轉行當CEO」營收每月破百萬

清華「最正」學生會長遭爆料　校友曝選舉黑幕

第三波超強水逆「5星座＝重災戶」慘了！

更多

最夯影音

更多
龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走

龍劭華化煙長眠...遺孀、子女一路陪伴　女兒陳璇「你是我們的光」：好好走，慢慢走
當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

當越野車開？轎車疑想切換車道 下秒卡分隔島...尷尬畫面全都錄

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

龍劭華女兒淚憶父親：我真的很想他...　曝他過世前一天囑咐「我就不回去了」

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

楊丞琳中秋應景一身黃　登百層樓大風中唱《仰望》

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

陸練習生「我隊長說了算！」金鍍我：太鬱悶...　強勢要隊友「不要再提意見」硬加入獨舞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面