數位共同綁定「1類人想跳車」有得救！改領五倍券紙本　時間曝光

▲網友呼叫唐鳳，期盼能增設「取消數位綁定」的功能。（圖／記者陳家祥攝）



網搜小組／劉維榛報導

昨（22）日超過250萬人完成五倍券「數位綁定」，但一窩蜂綁完後，許多人根本不知道消費規則，包括簽帳卡要先存錢才可消費、並非10月8日一次入帳5000元等，讓網友哀號再次呼叫「IT大臣」唐鳳，希望能官網增設「取消綁定」的選項。對此，若被綁定者想跳車「領紙本」，可在10月6日前上網更改。

五倍券官網上線，其中數位綁定於22日早鳥開跑，最大亮點是400萬份的「500元好食券」、銀行／行動支付加碼回饋。然而不少網友開心拿到回饋資格，才去查看消費遊戲規則，以為數位券會隨同10月8日紙本券發放，把5000元一起匯入綁定帳戶，頓時驚呼「竟不是10月8日直接入帳5000元？」

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尤其綁定金融卡、行動支付（台灣Pay或LINE Pay）的民眾要特別注意，必須先存錢才可消費，確定7日沒退貨／退款者，政府的五倍券才會進帳，並不是10月8日就會有5000元直接進帳。

一名女網友在臉書《爆怨公社》恍然大悟，直呼「有沒有人跟我一樣...後悔綁定數位？其實綁定數位根本沒有比較好啊，信用卡又沒有很優惠，而且限制又多，新聞一直報又讓我更後悔綁定了」因此原PO求助唐鳳，「可以增加『取消綁定』的設定！」

▲五倍券數位綁定，每家銀行、支付平台規則大不同。（圖／記者鄺郁庭攝）



底下網友也炸樓，「我也很想取消綁定」、「如果有搶到好食券我是覺得還好...不然我也覺得紙本比較好用」、「我也是，本來有共同綁定，馬上取消了」、「一直強調不能取消，然後一堆人搶綁定後又後悔」、「是你貪心，看到有優惠才去綁定，怪誰啊」、「我也很想取消，綁完了才看到高雄券的限制條件」。

《ETtoday新聞雲》也整理出共同綁定的懶人包《數位五倍券「共同綁定」適合對象、好處、能反悔嗎？4大QA一次懂》，事實上，五倍券官網早已詳細載明，「數位綁定後不能改選領取紙本，也不能再選擇其他數位工具」。

至於共同綁定部分，唯獨主綁者不能取消，被綁定人如果反悔，是可以在「9月22日到10月6日中午12點前退出綁定」，若想跳車選紙本券的家人，務必把握剩下的14天到官網解除。

▼即起至10月6日，被綁定者可選擇退綁！（圖／翻攝官網）

