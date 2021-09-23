租YouBike「椅墊反轉」騎3公尺爆胎　她揭小祕密！網抓包：是常識

▲原PO租車時發現椅墊反轉，圖為示意圖。（圖／記者陳以昇攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多民眾會用YouBike微笑單車通勤，或是出遊運動，一名女網友表示，有次急著要回家，剛好租借站只剩下一台反轉椅墊的腳踏車，就把椅墊轉回正面騎回家，結果發現是一台爆胎落鏈車，原來椅子反轉是個暗號，提醒民眾車子故障。貼文一出，有人驚呼「第一次知道」，也有人表示「這不是常識嗎？」

原PO在Dcard上發文，當時租借站只剩下一台椅墊反轉的車，因為不知道這是「車子故障」的意思，也沒多想就直接借走車，騎了3公尺之後，發現這是一台爆胎落鏈車，但都已經借了，只好硬著頭皮騎回家，幸好沒有發生意外，「之後只要借到很難騎，或是有問題的YouBike，還車的時候都會把椅子反轉，提醒大家不要租借」。

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貼文一出，許多網友指出，「反轉坐墊是官方的做法喔」，而且這樣的做法已經很久了，「轉過來的就是代表有問題的阿，是讓維修人員知道有問題的」、「原PO趕快學起來，這應該也算是生活小常識」、「我騎到壞的會把他轉過來再貼便條紙」、「長。知。識。謝謝原PO」。





▲當椅墊反轉時，表示車子是故障，提醒民眾不要騎乘，圖為示意圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

不過，也有網友傻眼表示，「我以為每個人都知道欸，那時候剛推出的時候不是有宣傳嗎」、「在註冊會員的時候不是都有使用說明嗎？官方說有故障轉過去，工作人員會負責修理」、「坐墊轉過來=壞掉 這件事不是宣導很久了嗎？」

事後，原PO也更新貼文回應，8年前註冊帳號的時候還是國中生，一心只想著快點騎回家，因此沒有特別注意看使用規範，本身很少騎YouBike，也沒有看過電視或是網路上有宣導的消息，「反正我經歷過這次，從此學乖了啦」，希望那些不知道的人都可以學起來，避免騎到故障的車子發生事故。