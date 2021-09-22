姓林只排第2「全台最大姓」是他們！超稀有姓氏曝：全台僅1人

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你的姓排第幾？「最大姓氏」就是陳　超稀有姓全台僅1人

▲▼ 身分證 。（圖／記者施怡妏攝）

▲全台最大姓是「陳」，你猜到了嗎？（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「最近閒來無事跑去亂翻政府的一些統計資料……」有網友近日在《Dcard》發文，說他翻到內政部107年編撰的全國姓名統計分析，發現自己的姓氏雖然不常見，但還是在前100名內。其中，台灣第一常見姓氏曝光，許多人就直笑「不意外」；而「全台僅1人」的稀少姓氏其實不少，有265人都是特殊姓氏，話題引發熱論。

這位網友在有趣板發文「全台姓氏圖鑑」，說他的姓氏不算常見，所以看到這份「全國姓名統計分析」時，就好奇點進去翻了一下，「然後發現我的姓氏居然在前100名內！」也笑說「其實那個統計資料裡面還有一些有趣的分析，大家可以翻翻看。」

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貼文一出，吸引不少人翻看、留言，「感覺那些不超過20個的姓氏其實都是一家人XD」、「我姓朱，居然第33名！從小到大同姓氏的人遇不超過五個欸（除了親戚）」、「原來呂在25名……可是我從小到大除了家人以外，認識姓呂的不超過三個ㄟ」、「沒想到鄭那麼前面欸 ！」

其中，「黃」這個姓氏引發一陣熱論，「黃才78名！！還以為前20，從小到大遇過很多姓黃的同學」、「黃，第三名，啊怎麼會有兩個黃」、「第3名黃。第78名黄。兩個字不一樣，同音不同字。」原來是因為，「黃」及「黄」雖然同音又很像，但其實是不同字，一個是全台第3大姓，另一個則在78名，整整差了75名。

▲▼ 。（圖／翻攝自內政部全國姓名統計分析）

▲陳、林、黃、張、李是全台5大姓。點圖可放大。（圖／翻攝自內政部全國姓名統計分析）

再仔細一看內政部這份《全國姓名統計分析》統計資料，裡面共收錄1832個姓氏，包括異體字姓氏也會分開統計。據統計，全台第一大姓為「陳」，共有262萬7995人姓陳；第二為196萬443人的「林」；第三就是引發討論的「黃」，共142萬6788人。

四至十名則是張（124萬2595人）、李（120萬8829人）、王（96萬7622人）、吳（95萬2464人）、劉（74萬3179人）、蔡（68萬6717人）、楊（62萬6244人）。

至於最少見姓氏，內政部有統計「全國10人以下稀少姓氏」，其中，全台有265人是屬「全台僅1人」的姓氏，像是「也」、「勺」、「士」、「它」、「唱」、「鈔」、「育」、「岸」、「昔」、「你」、「晚」、「睡」、「灰」、「妤」、「噯」、「含」、「盆」、「公羊」、「文樂」、「比嘉」都超稀有。

▼「叭」、「弘」、「忠」都是全國10人以下的稀少姓氏。（圖／翻攝自內政部全國姓名統計分析）

▲▼ 。（圖／翻攝自內政部全國姓名統計分析）

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