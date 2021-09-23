孫女曬86歲爺爺「白皙美腿照」羨炸！　網見1細節不妙：建議做檢查

▲原PO曬出爺爺的美腿照，驚呼「超美！」（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者施怡妏／綜合報導

隨著年紀變大，身體內的膠原蛋白流失，使肌膚失去彈性、形成皺紋，觀念中老人的皮膚較粗糙，充滿歲月的痕跡，不過一名女網友曬出86歲爺爺的美腿照，白嫩纖細的雙腿，完全看不出是86歲的老爺爺，原PO無奈表示，自己不僅腿短又有許多疤痕，「好基因都到哪裡去了！」

原PO在Dcard上發文，曬出爺爺的網美腿，圖片中爺爺將筆直的雙腿抬高，肌膚緊緻光滑，完全不輸給年輕小姐姐，「身為短腿，腳又很多疤痕孫女的我覺得慚愧，好基因都到哪裡去了！」最後，她也附上爺爺穿著休閒服，揹著後背包走在河堤路上的背影照，直呼「爺爺最可愛了啦！」

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網友們看完後大讚，「背影看起來也很年輕」、「我也同意阿公有一雙健康好看的腿，肌肉線條很勻稱」、「你阿公是不是晚上自己都在偷塗保養品」、「你確定是阿公？不是阿嬤嗎」、「看起來都沒有皺巴巴的很厲害欸」。也有部分網友吐槽，原PO看爺爺的濾鏡太重，這樣的腿根本還好，但大部分的人都認為是雙美腿。

▲不少網友提醒，爺爺的腳有水腫跡象，要多注意。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

其中，有護理經驗的網友表示，「不好意思，我看到很直覺的告訴我自己，這雙腿水腫，麻煩按摩一下」、「我的焦點也在爺爺的腳有很明顯的水腫」、「水腫蠻厲害的，建議檢查一下心臟、腎臟」、「真的是水腫，尤其足背」。

網友貼心提醒，「有時候老人家腳水腫，可能跟腎臟有關」、「有空可以帶他去按摩一下」、「這樣看起來有點水腫，貼心提醒要注意肝腎問題哦」、「建議用手指壓五秒，若凹陷無反彈可以先抽血檢查肝腎功能」、「感覺有一點點水腫，是有在吃類固醇嗎，如果沒有可能要稍微注意飲食喔」。