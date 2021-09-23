立陶宛再贈台「23.6萬劑AZ疫苗」　總理推文親曝原因

▲繼6月宣布捐贈2萬劑AZ疫苗後，立陶宛宣布再贈送台灣約23.6萬劑AZ疫苗。（圖／達志／美聯社）

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立陶宛（Lietuva）與台灣交好，6月中旬時曾宣布贈台2萬劑的AZ疫苗。昨（22日）該國衛生部長杜爾吉斯（Arunas Dulkys）再度宣布，將再次捐贈給台灣約23.6萬劑的AZ疫苗，台灣「駐拉脫維亞代表處」的Facebook也已發文表示感謝。至於多次不吝贈與台灣疫苗的原因，總理希莫特（IngridaSimonyte）也在推特上做出說明。

根據《中時新聞網》報導，立陶宛近日再度宣布將捐出比上次更多的疫苗，約23.6萬劑給台灣；該國衛生部長杜爾吉斯在一場電視轉播的政府會議中說明，「AZ疫苗在我國並不受歡迎，所以我們有能力把疫苗捐出去。」該批疫苗預計將會在10月抵台。

而該國的官方推特也引用總理希莫特（Ingrida Simonyte）的發言，解釋兩度贈台疫苗的關鍵原因，「疫苗平均分配以及團結，是對抗新冠肺炎疫情的關鍵。但很可惜（這些因素）仍舊持續擾亂著世界各地人民與國家的生活。」

對於立陶宛的善意，「駐拉脫維亞代表處」也在22日在Facebook發文感謝，「對第一次捐贈我們表達真誠感謝，對第二次贈與則是對立陶宛感激不盡。235900劑的疫苗代表了立陶宛對於台灣等有需要的民主國家的熱誠支持。我們代表台灣人民,特別是等待接種疫苗的人, 再次表達我們的衷心感謝！」同時，文末也不忘再次以立陶宛語「AčiūLietuva!」（謝謝，立陶宛）再度致謝，深刻展現出兩國的友好之情。