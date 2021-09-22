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離婚後改娶前妻妹「3人一起同居」！人夫不准她交新歡　結局悲劇了

離婚竟娶前妻妹。（示意圖／PIXABAY）

▲離婚竟娶前妻妹。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

一般人如果走到分手或離婚階段，通常都會希望斷的越乾淨越好，最好老死不相往來；然而，還是有少部分的人會選擇繼續同居。台東一名人夫離婚後，娶了前妻的妹妹，之後還與姐妹花同住一起；不料當他看見前妻交了新歡，竟破口大罵，結果最後慘死。

丁學偉在《震震有詞》分享案例，台東一名人夫結了3次婚，因與第二任妻子個性不合、喝酒後時常吵架，因此離婚，沒想到離婚後竟娶了對方的妹妹，更離譜的是，3人還住在同一個屋簷下；而前妻離婚後，覺得要開創自己的第二春，因此積極與條件不錯的男生來往。

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離婚娶前妻妹「3人竟住一起」！人夫見她帶新歡開噴：不准　下秒悲劇了

▲悲劇收場。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

不過每當前妻在客廳講電話時，人夫就會超不爽，不滿情緒累積下來，在某次飯局爆發。丁學偉說，前妻交到男朋友後，某天人夫喝了酒，不顧老婆就在旁邊，憤怒質問前妻「妳是不是另結新歡」，雙方爆發爭吵，由於房子是租的，牽扯到錢，越吵越激烈。

爭執過程中，人夫堅持要前妻不能跟別人交往；前妻越聽越氣，覺得都離婚了關你什麼事，火大跑去廚房拿出魚刀，直接往對方脖子一刀。丁學偉透露，刺下去剛好是致命要害，動脈斷了，好像放血一樣，姐妹花嚇到抱在一起，直到天亮後才報警。

丁學偉嘆，「他覺得說，我是齊人之福，姐妹都是他控制，可是你看，等到人家想法跟你不一樣的時候，就用這種方式把你解決掉。」

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