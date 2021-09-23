109萬人瘋搶數位券加碼！她綁定郵局VISA金融卡：漏這動作不能用

▲許多民眾選擇將五倍券綁定郵局VISA卡。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔子柔／綜合報導

為了搶銀行加碼與500元好食券，截至上午統計，已有109萬人選擇「數位綁定」，不少民眾選用台灣Pay綁郵局VISA卡，官網大當機出現等不到驗證碼等災情，還有網友綁定後才發現，如果帳戶裡面沒有錢，等於要先存款5000元才能使用五倍券。

一名女網友昨（22）日在臉書社團「爆廢公社二館」發文指出，她剛綁定郵局VISA卡，才發現不知道如何使用，但也無法改回紙本，「有人知道怎麼使用嗎？是刷了會回饋5000元嗎？」

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▲原PO發文提問。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



貼文引起網友熱議，不少人紛紛表示後悔選用數位券，「還是領『實體』紙本就不會那麼麻煩了」、「你戶頭要有存款5000$去慢慢消費，之後才會退5000$，沒信用卡的真的紙本會比較方便」、「我也後悔綁定」、「我綁定之後才想到這個問題很殘念」、「完全看不懂」。

▲網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



實際查看中華郵政的五倍券規則，限40,000名早鳥登錄，新戶回饋600元，舊戶則享有加碼300元，等於民眾要先存錢才可消費，並從10月8日購物才可計算，至於五倍券回饋則採週週撥付金額計算，「消費並扣款8日後次週一撥付入帳（排除7日內退貨交易），單人滿額5,000元為止，首期撥付為110年11月1日」。