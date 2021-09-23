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五倍券之亂大當機！宅神一句「天才IT外包」　千人讚爆：神預言

▲性侵殺少女嫌提再審，宅神開嗆。（圖／翻攝自Facebook／宅神朱學恒）

▲五倍券正式開放前2小時，朱學恒發文預言「必然當機」。（圖／翻攝自臉書／宅神朱學恒）

記者柯沛辰／綜合報導

五倍券數位綁定、8大加碼券22日上午開放登記，不料五倍券官網被塞爆，又接連傳出收不到驗證碼、頁面一排亂碼又顯示一個「滚」字，引發民眾抱怨。不過，宅神朱學恒早在正式開放前2小時就直言「必然當機」，最後果真應驗，讓不少網友紛紛留言「神預言」。

事實上，有鑑於過往疫苗預約平台、三倍券官網當機，這次五倍券開放前幾天，早就有網友在各大社團提出質疑，認為面對這種瞬間大流量的狀況，平台還採用.NET，恐怕負荷不住。其中，還有人不少預言「網站一定掛掉」，索性開放打賭「會當機多久」。

對此，朱學恒22日一早7點也在臉書表示，「我論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」。如今五倍券平台22日一上線就大當機，除了頁面空白、不停顯示載入，還有人頁面出現一排亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」，尤其第三字還是一個「滚」，意外引發熱議。

▼頁面出現一排亂碼。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲▼五倍券之亂大當機！宅神一句神預言千人讚爆　載入頁面驚見「滚」。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

許多網友紛紛留言，「五倍卷之亂，神預言」、「從口罩系統到現在，每次必當」、「別人當機都是設計不良，他們當機都是人數問題」、「當了4個多小時，終於綁定好我的信用卡」、「大當機，不能登入、也不能綁定、網頁跳亂碼」、「天才外包大臣」、「把人民搞得像難民」。

不過，也有人不滿朱學恆批評言論，留言反嗆「不然你設計一個不會當機的系統啊」、「不爽不要領啊」、「罵完還不是乖乖領，身體真誠實」、「只會批評別人，自己又有多大的能耐！批評誰不會！先看看自己有多大的本事吧！」

▼有網友回到貼文下方留言「神預言」。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲▼五倍券之亂大當機！宅神一句神預言千人讚爆　載入頁面驚見「滚」。（圖／翻攝自臉書／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

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