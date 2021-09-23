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千元國旅券最搶手中獎率曝光　好食券免抽籤名額剩一半

記者黃翊婷／綜合報導

行政院振興五倍券22日上午9時開放數位綁訂，民眾搶登記8個部會推出的加碼券，其中1000元國旅券最受歡迎，截至當晚9時已有490萬人登記抽籤，相當於每4個人只有1人中籤。而不需要抽籤的500元好食券已有207萬人登記，還有193萬份可供民眾勾選。

▲▼行政院振興五倍券9月22日起開放數位綁定，同步八部會加碼券也開始受理登記抽籤。（圖／翻攝自行政院振興五倍券官網）

▲五倍券22日起開放數位綁定。（圖／翻攝自行政院振興五倍券官網）

經濟部統計，今年的五倍券在數位綁定首日就達到個人綁定161萬人、共同綁定46萬人。此外，8個部會推出的加碼券也是搶翻天，截至22日晚間9時，登記抽籤人數分別為國旅券約490萬人、i原券70萬人、農遊券487萬人、藝Fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人。

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▲▼八部會加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看。（圖／記者林育綾製表）

▲8種加碼券抽籤時間、面額、份數、用途一次看。點圖可放大。（圖／記者林育綾製表）

其中最受歡迎的國旅券是由交通部觀光局發放，共120萬份，每份1000元，若以目前的登記人數計算，相當於每4個人只有1人能中籤。國旅券的抽籤時間為每週二上午，使用期間為2021年11月1日至2022年4月30日，可適用於合作之旅行業、旅宿業、觀光遊樂業及領有溫泉標章之業者消費折抵，預計可使用店家數約1萬6000家。

而不需要抽籤的好食券總計發行400萬份，只要符合綁定數位五倍券資格者，前400萬名就可以獲得好食券，也就是說，還有193萬份可供民眾登記。500元好食券的使用期限為2021年10月8日至2022年4月30日，適用於餐飲、糕餅、夜市或市場之攤商及小微店家等，預計可在約26萬家店使用。

▲▼五倍券。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲好食券還有193萬份可供登記。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

加碼券活動方式

1. 各加碼券於10/11~11/5，共四週進行抽籤，週週抽。

2. 活動期間每週五(10/8起)23:59截止加碼券登記，週六00:00以後登記者，將參加次一週抽籤活動。

3. 每週抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每週最多中籤1次，四週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

4. 加碼券中籤公告時程：
早上10點半抽籤的中籤名單，會在當天下午5點公告並陸續發送中籤簡訊。
下午3點半抽籤的中籤名單，會在隔天早上8點半公告並陸續發送中籤簡訊。

►點此前往五倍券官網。

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