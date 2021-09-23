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南部釣蝦場求生路！24H賣「49元便當」有大片雞排　CP值驚呆了

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲釣蝦場賣49元便當。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發時，釣蝦場、溫泉業等類似場所都得停業，但畢竟還有生計要顧，店家除了遵守規範，也得想辦法殺出一條生路，就有釣蝦場賣起便當。一位網友22日晚間在PTT的Gossiping板上問卦「釣蝦場的49元便當」，貼出便當照片，好奇問CP值算不算高。菜色一出引發熱論，就有人驚呼「49我他X買爆！」

這位網友文中表示，先前疫情三級警戒，南部很多釣蝦場都開始賣49元便當，而且還是24小時，「我所知道的釣蝦場，裡面的廚房炒菜功夫都還可以，這樣CP值算高嗎？」

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接著附上一張照片，只見便當盒是1大3小格的塑膠盒，大格的裝滿白飯和一片雞排，雞排可能雖然不是很厚，但大小基本上有蓋過8成白飯，算是蠻大片，飯上還有加一匙辣菜脯可以配飯；3格配菜的部分，分別是茄子、番茄炒蛋、滷豆干，看起來都是很下飯的菜。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲不少人認為有飯有肉有菜，49元吃粗飽很可以。（圖／翻攝自PTT）

雖然菜量不多，但可以說是經濟實惠，驚豔不少網友，「49這樣可以了吧」、「這才49？同島不同命」、「有夠便宜」、「便宜就多吃點啊！還可以爽吃兩個」、「沒有三色豆就60分了」、「釣蝦場煮的味道一定夠」、「吃粗飽的 可以一次吃2個」、「49這樣很好了」、「這樣49沒啥好挑的XD！」

不過也有人看到菜色秒崩潰，「茄子，bad」、「便宜，不過沒綠色蔬菜」、「只有熱量沒什麼營養」、「除非再去超市買一把綠葉蔬菜煮熟來吃」、「沒有青菜，看起來很難吃」、「其實可以不用茄子」、「看到茄子直接0分」、「沒任何青菜，0分」、「不行，配菜有兩道菜不吃的。」

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