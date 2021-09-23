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AMD台裔總裁蘇姿丰　出任拜登科技顧問

▲▼AMD首款7奈米GPU，AMD總裁暨執行長蘇姿丰。（圖／業者提供）

▲蘇姿丰為台裔美籍。（圖／資料照／業者提供）

文／中央社記者江今葉華盛頓22日專電

白宮今天公布30位總統科技顧問會議成員名單，其中包括出身台灣的微處理器大廠超微（AMD）總裁兼執行長蘇姿丰（Lisa Su）。

根據白宮的簡介，蘇姿丰是電氣工程師，也是半導體與高效能處理器專家，發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法，從而使半導體效能提高20%。

蘇姿丰是出身台灣的新移民，她是首位獲得電機及電子工程師協會（IEEE）羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎的女性，並被「財星雜誌」（Fortune）評選為2020年年度商業人物第2名，以及「巴倫周刊」（Barron’s）2019年世界最佳執行長之一。

蘇姿丰1969年生於台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院（MIT）電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器（TI）與國際商業機器公司（IBM）任職，於2012年轉任超微（AMD）擔任資深副總裁，並於2014年10月升任總裁兼執行長至今。

美國總統科技顧問會議（PCAST）負責向美國總統與白宮提出科學、技術與創新政策建議。白宮表示，今年的PCAST是史上最多樣化的一屆，首度有2名女性出任共同主席，也是首次女性成員過半，有色人種與移民超過1/3。多樣化將能帶來廣泛觀點，以因應美國最緊迫的機遇與挑戰，從而造福所有美國人。

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