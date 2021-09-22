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中國中科院發布數據：美國疫情大機率於2019年9月開始流行

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲中國中科院預印本平台表示，依據大數據分析，美國新冠大機率從2019年9月前後開始流行。（圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

中國中科院科技論文預發佈平台22日發佈研究結果，根據大數據分析新冠肺炎的起源時間，研究結果表明，美國的新冠肺炎疫情大機率從2019年9月前後開始流行，與中國相比更早。

中科院科技論文預發佈平台（下稱預印本平台）22日發佈研究結果，結合數學模型、人工智慧技術，對傳染病進行定性、定量分析，可以揭示傳染病的流行規律。

預印本平台說明，研究人員依據傳染病模型、大數據分析的方式，建立幽化模型，基於已公開的數據，對美國東部12洲、中國武漢、浙江省等地的疫情起源時間進行推斷。

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲預印本平台透過大數據分析，推斷美國新冠大機率從2019年9月前後開始流行。（圖／免費圖庫Unsplash）

預印本平台說，研究結果顯示，對美國東部12洲的研究發現，新冠肺炎首例感染發生機率50％的日期，多數位於2019年8月到10月之間，最早的是羅德島洲（Rhode Island），時間為2019年4月26日，最晚為德拉瓦州（State of Delaware），時間為2019年11月30日。

預印本平台表示，研究得出的時間，都早於美國官方公布的數據，也就是美國首例確診是2020年1月20日的數據，同時依據計算結果，美國新冠肺炎疫情，大機率為2019年9月前後開始流行。

預印本平台指出，中國武漢市首例感染發生機率50％的日期為2019年12月20日，浙江省首例感染發生機率50％的日期則是2019年12月23日，依據數據推斷，中國新冠疫情大約為2019年12月下旬開始流行，結論與流行病學調查結果相符，證明該計算法可靠、準確。

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