友邦馬紹爾總統聲援台灣！　喊話聯合國終結「可恥沉默」

▲馬紹爾群島總統柯布亞聲援台灣。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約22日專電

聯大總辯論邁入第2天，友邦馬紹爾群島、瓜地馬拉接力聲援台灣。馬紹爾總統柯布亞敦促聯合國終結「可恥沉默」，讓台灣平等參與，別再把聯大第2758號決議當擋箭牌。

第76屆聯合國大會總辯論21日展開，今天共3友邦元首發言，依序為瓜地馬拉、馬紹爾群島、宏都拉斯。受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，柯布亞（David Kabua）透過預錄影片發言，未參加紐約聯合國總部實體會議。

柯布亞在15分鐘演說尾聲表示，COVID-19全球大流行深具毀滅性，所有國家、利害關係者及人民集體行動因應，才能實現具有韌性的復甦。

他敦促讓台灣民主政府以平等、有尊嚴的方式參與聯合國體系，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）及永續發展目標（SDGs）相關活動。

柯布亞接著說：「聯大第2758號決議沒有任何內容阻止這樣具包容性的做法，這份決議也十分清楚，沒有就台灣議題表態。」

聯大第2758號決議，也就是1971年10月25日，第26屆聯大表決通過關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華民國政府代表當時知道大勢已去，於此案表決前主動宣布退出聯合國，中華人民共和國政府自此取得聯合國席位與代表權。

柯布亞說，聯合國作為一個以人為中心的機構，不能忽視台灣人民，或繼續以國籍為由拒絕讓台灣民眾參加在聯合國總部舉行的公開會議或導覽，「這種可恥的沉默必須結束」。

首度出席聯大總辯論的瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei Falla）敦促聯合國改革，加強支持最有需要的人民，隨後說：「鑑於我們當前面臨諸多挑戰，我也相信台灣可以提供經驗、能力和專業知識來加強多邊主義。」

賈麥岱去年1月就任瓜地馬拉總統，同年9月的聯大總辯論由瓜國外交部長布羅洛（Pedro Brolo Vila）代表發言，未聲援台灣。

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez Alvarado）發言近半小時側重打擊販毒成果，隻字未提台灣。宏國連6年未在聯大總辯論聲援台灣，但近年都有致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），支持台灣參與聯合國體系。

本屆聯大總辯論首日帛琉發聲挺台，加上瓜地馬拉、馬紹爾群島，兩天來已有3友邦在這項年度盛事聲援台灣。根據議程，諾魯是排定明天發言的唯一中華民國邦交國。