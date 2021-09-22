恆大是雷曼兄弟翻版？　陳波分析：「間接效果」把台灣嚇壞了

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恆大是雷曼兄弟翻版？　陸地產界觀望「最壞打算」

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大集團爆發破產危機，創辦人許家印今信心喊話，「盡快復工復產」。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

在香港上市的大陸地產龍頭恆大集團爆發財務危機，欠下1.97兆人民幣負債。消息傳出後陸續衝擊美日港股，還有外媒把恆大比喻成雷曼兄弟的翻版，將爆發連鎖危機？對此，《東森新媒體ETtoday》訪問大陸經濟學者陳波，他表示，主要是美股外盤把恆大比喻為當年的雷曼兄弟翻版，但根本是兩碼子事情，「結果，這個間接效果造成台灣股市信心不足。」

恆大集團爆發財務危機是否衝擊台灣產業，成為部分民眾關注的焦點。金管會日前公布資料，國內銀行證券、保險業共計對恆大曝險金額僅22.13億元，以投信境內基金較多，整體比重少。但還是有不少投資人擔心有後續衝擊，尤其今（22）日台股波動太大。

陳波受訪表示，「台灣股市有點反應過度。」他表示，台股和大陸股市波動非常不同，投資標的物也差很大。再者，大陸股市出現震盪，台股也不像香港會明顯上下波動，因為台灣投資產品裡持有大陸房地產企業的資產並不多，最終漲跌還是受到美股影響。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問也表示，恆大集團債務危機對台灣的影響力比較微弱，因為兩岸之間交流還是停留「貨物貿易」的交流層面，金融貿易沒有很多。不過，恆大危機對香港的資本投資層面還是有影響。

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲大陸學者陳波指出，「恆大和雷曼的問題區別非常的大。」（圖／CFP）

既然恆大債務危機對台影響小，為何造成外界恐慌？陳波也分析兩原因，第一是「間接效果」，美股大跌除疫情影響、投資人擔心聯準會釋出退場訊息等。美股外盤把恆大的問題比喻為當年的雷曼兄弟翻版，也是原因之一，才會造成台灣股市信心不足。

「我要強調的是，恆大和雷曼的問題區別非常的大！」陳波進一步解釋，第二，當年雷曼是「資不抵債」，整個房地產市場崩潰造成全球金融風暴；恆大資產沒有出現問題，而是資產錯配。主要是前期擴張太快，導致資金回籠來不及支付現利息和到帳的理財產品，屬於資金流動性問題，和雷曼不一樣。

陳波表示，「同時大陸政府又在嚴控房地產市場，所以房地產市場沒有大崩潰，而是在於大陸壓不住房地產市場的過熱的情況，這和當時美國雷曼兄弟有很大區別。」

▲廣州恆大中心。（圖／CFP）

▲廣州恆大中心。（圖／CFP）

站在風口浪尖上的恆大集團今也釋出最新進度，對外發布消息稱，明23日將如期支付所發公司債「20恆大04」利息，付息方法通過場外方式協商解決，並且將盡快復工復產，試圖穩定市場信心，但外界還是相當擔憂恆大未來走向。

不願具名的大陸地產界人士接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出，大陸政府也在觀望，但還是不是出手時機。最壞打算可能讓恆大集團的估值跌到最低點，確定無法挽回情況下，最後由國企接手。

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