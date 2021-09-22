宣誓不再興建境外煤電項目　習近平聯大演說再推全球多邊主義

▲習近平於第76屆聯合國大會發表視訊演說。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（21）日深夜透過視訊出席第76屆聯合國大會並發表專題演說。習近平從中國大陸恢復聯合國合法席位50年為引，強調踐行真正的多邊主義，就是以聯合國為核心的國際體系。此外，習近平也表示，「民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。」藉此暗諷西方世界圍堵大陸的政策。

▲習近平演說時強調，中國大陸將不再新建境外煤電項目。（圖／翻攝央視）

習近平指出，疫情仍在全球肆虐，當務之急是要把疫苗作為全球公共產品，確保發展中國家的可及性和可負擔性，在全球範圍內公平合理分配疫苗，「中國將努力全年對外提供20億劑疫苗，在向新冠疫苗實施計劃捐贈1億美元基礎上，年內再向發展中國家無償捐贈1億劑疫苗，同時，繼續支持和參與全球科學溯源，堅決反對任何形式的政治操弄。」

習近平表示，為應對全球氣候變化，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，「中國將大力支持發展中國家能源綠色低碳發展，不再新建境外煤電項目。」

習近平強調，一個和平發展的世界應該承載不同形態的文明，必須兼容走向現代化的多樣道路，「民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。外部軍事干涉和所謂的民主改造貽害無窮。要大力弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，摒棄小圈子和零和博弈。」

習近平認為，一國的成功並不意味著另一國必然失敗，這個世界完全容得下各國共同成長和進步，「中華民族傳承和追求的是和平和睦和諧理念。我們過去沒有，今後也不會侵略、欺負他人，不會稱王稱霸。中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者，將繼續以中國的新發展為世界提供新機遇。」