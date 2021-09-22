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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央今討論是否開放自費檢測抗體　黃珊珊：不必怕人民知道太多吧

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤出席防疫記者會。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

記者杜冠霖／台北報導

網紅「四叉貓」自費檢驗抗體惹議，由於診所未報請衛生局核可就向民眾收費，北市將對禾馨開罰。對此，台北副市長黃珊珊22日表示，從情理上，自己認為民眾有知的權利、不必怕人民知道太多，「但中央指揮中心一直都沒有開放醫療院所做新冠病毒抗體檢測，也沒有開放民眾自費做抗體檢測！」

去年彰化衛生局以及台北榮總分別進行萬人血清調查，結果卻大不同，彰化衛生局因未送IRB，遭到衛福部認定違反《人體研究法》。

黃珊珊指出，抗體檢測從彰化事件時起就由中央統一管理，台北榮總也曾申請檢測抗體，台北市政府衛生局也去函詢問中央指揮中心，但都遭中央尚未開放為由回文拒絕，「同樣的禾馨診所也曾來文，衛生局依照中央回文榮總的內容說明中央尚未開放訂立相關規範，因為無法可管，所以無法接受申請！」

今（22日）下午，中央開會討論是不是要開放自費檢測抗體，這個案子目前還在陳述意見階段，等開會完才會有比較明確的處理方向。昨也公布117家「全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單」，若指引順利通過，將以公佈名單作為主要檢驗單位，但仍須先與地方衛生局核價方可收費。

黃珊珊表示，因為之前的彰化檢測抗體事件，所以這次臺北醫學大學申請要做萬華區市民抗體檢測，台北市政府衛生局特別發函中央指揮中心，得到同意後才進行後續程序，也是擔心成為彰化案翻版。

黃珊珊指出，讓醫療機構檢測抗體，其實沒有什麼困難，但從彰化案件到現在，抗體檢測都由中央掌管，所以連榮總也未獲准，但是開放更多檢測機構其實是好事，「除了民眾自己，地方政府也可以瞭解社區的狀況與疫調的結果！」

對於禾馨此次受罰，黃珊珊表示，禾馨診所這次的問題是醫療機構有收費的項目必須申請衛生局核准，未經核准收取費用則可能違反醫療法，這一點還是要依法查明清楚，「希望疫苗盡快普及，如果疫情可以早點遠離，大家都不需要這樣風聲鶴唳、提心吊膽了！」

對於藝人王力宏在居家檢疫期滿後出關與朋友聚餐，被人檢舉違反自主健康管理規定，黃珊珊表示，因為照片與影片非常明確，所以依照傳染病防治法處罰一萬元，

黃珊珊指出，中央指揮中心規定：「禁止從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似之活動」，所以不是和朋友吃飯有問題，而是自主健康管理的對象不可以參加聚餐、聚會，因此自主健康管理中的對象就會被依傳染病防治法裁罰，去年很多自主健康管理的人參加跨年晚會或聚會也是一樣被開罰。

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