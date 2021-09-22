高嘉瑜要打疫苗官員站起來...蘇貞昌狂擋　他認了已打2劑莫德納

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜22日在立法院質詢時要求打完兩劑疫苗的官員站起來，但行政院長蘇貞昌在立院法議場立刻出聲狂擋並表示「官員是來答詢」、「不用舉手、不用站起來」。不過，高嘉瑜還是點名財政部長蘇建榮、內政部次長花敬群是否打完兩劑疫苗，而這兩位官員也表示已各自打完兩劑莫德納、AZ。

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



高嘉瑜22日質詢時要求現場官員有打第二劑的人站起來。蘇貞昌表示，官員是來答詢，不舉手、不站起來，看是要請哪一位來問，請對方上台。面對高嘉瑜不死心說，請在座的官員打第二劑站起來，蘇貞昌強調，不用舉手、不用站起來，「你看要請哪一位來，你可以問他，他可以回答你」。

高嘉瑜又說，請有打第二劑官員上台備詢。蘇貞昌說，「你這樣不會嫌太多嗎？這裡只剩下一個位子」。高嘉瑜表示，想了解到底現在政府官員打完第二劑有多少。蘇貞昌回應，「那你一個一個請，看你要請哪一個人來」。

▲蘇建榮、花敬群、蘇貞昌、陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



高嘉瑜說，「嗯…這樣子會不會太勞師動眾」，她請花敬群和蘇建榮率先做代表回答。等待花敬群和蘇建榮上台的時刻，陳時中詢問高嘉瑜是否打第二劑疫苗，高嘉瑜表示準備預約10月2日第二劑高端，高端可以很快打到第三劑。蘇建榮表示自己已打了兩劑莫德納，花敬群則表示已打了兩劑AZ。

高嘉瑜表示，還有很多民眾未完成第二劑疫苗的施打，尤其很多基層民眾問什麼時候可以打第二劑莫德納，以目前到貨狀況還是沒辦法滿足大家的需求，何時可以到貨。陳時中回應，會繼續努力，但第二劑需求大的是AZ，AZ打了780萬劑，目前第二劑100多萬劑，所以還有600多萬第二劑的需求；莫德納第一劑施打有350萬劑，已有36萬人打了第二劑，有310萬的需求。