「農民最不需要就是政黨攻訐」　蔡英文向在野黨喊話：應一致對外

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

兼任民進黨主席的總統蔡英文22日在中常會表示，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，政府已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓；她也呼籲朝野，對外立場更該一致，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。

蔡英文表示，這幾天，正好也是聯合國大會進行總辯論的日子，大家都感受到，有越來越多的國家，都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法。

蔡英文說，去年疫情發生以來，台灣和許多抱持相同價值的國家，互相支持、援贈物資，希望透過這樣「善的循環」，一起走出疫情陰霾，「我們正用行動證明，台灣是國際社會的良善力量，我們有意願，也有能力參與國際社會」。

不過，蔡英文指出，台灣還是承受很大的政治壓力，中秋連假期間，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，我們已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。

蔡英文表示，她有注意到，受影響產區的黨公職，尤其是屏東縣長潘孟安、台東立委劉櫂豪，都在第一時間就站出來力挺農民，安大家的心，「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨的招牌擦得很亮，是因為大家都很努力在拚。

蔡英文也呼籲朝野政黨，農民受到對岸無理打壓，對外立場更應該一致，此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。

最後，蔡英文鼓勵黨內同志，「感謝有你，做伙出力」，謝謝台灣人民35五年來對民進黨的愛護，會記得這份厚愛，帶領台灣繼續改革、繼續進步。