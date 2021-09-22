雲林高三生成年禮　張麗善親手加冠贈胸包+免費華山過夜健行

▲雲林縣政府今年贈送全縣高三生成年禮，以胸背包為主題，期待雲林子弟能夠胸有成竹的面對未來任何挑戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民禮儀範例規定滿18歲即為成年，成年禮除認可學子邁入成年，亦即民間習俗上的「轉大人」，雲林縣政府今（22）日，祝福110學年度高三學生正式邁向人生另一階段，勉勵肯定每一位學子，能夠獨立自主，依禮俗贈送每位成年的學生一份賀禮，縣長張麗善、與會各校師長為學生代表加冠祝福學生長大成人。

雲林縣長張麗善表示，今年贈送全縣高三生成年禮，以胸背包為主題，期待雲林子弟能夠胸有成竹的面對未來任何挑戰。張麗善說，青少年朋友年滿18歲為法律認定之成年人，必須為自己的行為負完全的法律責任。行為舉止便需要發乎情、止乎禮、合乎法，多一分感性去體悟人生、多一分理性去思考問題，為人處事皆須合法適宜。

▲雲林縣政府依禮俗贈送每位成年的學生一份賀禮，縣長張麗善、與會各校師長為學生代表加冠祝福學生長大成人。（圖／記者蔡佩旻攝）

張麗善指出，另一份大禮將透過每間學校各自安排，讓每一位高三生都可以參加兩天一夜的古坑華山體驗健行。張麗善說明，兩天一夜的活動大約是早上10點多前往華山教育農園，透過一些課程安排活動包括晚上可以舉辦營火晚會、過夜隔日早晨爬山健行。以一批次80名學生來算，從現在開學以後到明年畢業前，很快就能讓雲林縣內22所學校高三生都能夠參與。

▲張麗善指出，另一份大禮將透過每間學校各自安排，讓每一位高三生都可以參加兩天一夜的古坑華山體驗健行。（圖／記者蔡佩旻攝）

民政處長張政國表示，今日活動學生以走秀方式入場，象徵成年是人生舞台上一場重要的秀，強調自我價值的重要性，由縣長及師長為學生代表進行加冠禮，致贈胸背包給學生，象徵背負與承擔責任，鼓勵成年後能勇於面對未來各項挑戰。

▲張麗善說，青少年朋友年滿18歲為法律認定之成年人，必須為自己的行為負完全的法律責任。多一分感性去體悟人生、多一分理性去思考問題，為人處事皆須合法適宜。（圖／記者蔡佩旻攝）



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