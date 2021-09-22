雲林詔安客家文化「澹仔火遊客庄」　中秋夜點亮天佑台灣

▲今年擷取澹仔火迎暗景向天祈福、家園巡守團結的意象，帶出中秋節詔安客庄的特殊節慶氣息。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林詔安客家文化節」獲選2021客庄十二大節慶之一，今年活動辦理已邁入第13年，客家委員會范佐銘副主委也親臨現場參加，立委劉建國、雲林縣長張麗善、文觀處長陳璧君與水汴頭崇賢寺主委蕭明賢共同點亮「天佑台灣」，為雲林縣和全國民眾祈福，希望能遠離疫情的影響。

雲林縣長張麗善表示，每年中秋時刻，雲林就充滿詔安客家氣息，中秋澹仔火迎暗景在詔安地區由來已久，約莫百年前已成型，形成原因與當時社會環境背景有相當大的關係，包含顧更夜巡、民俗競賽、驅邪祛惡的夜間繞境等。

中秋夜火對於崙背而言，不只是一般風俗節慶及宗教活動，在歷史演進的脈絡裡，巡庄護庄的互助保衛過程，蘊含傳統社區聚落意識共同的凝聚力，而這次系列活動【澹仔火遊客庄】在疫情下舉辦，雖然少了舉火把跟隨觀音佛祖繞境的習俗，藉由澹仔火迎暗景的意涵，照亮雲林客庄的文化，也祈福台灣平安。

▲中秋夜火對於崙背而言，不只是一般風俗節慶及宗教活動，在歷史演進的脈絡裡，巡庄護庄的互助保衛過程，蘊含傳統社區聚落意識共同的凝聚力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，今年擷取澹仔火迎暗景向天祈福、家園巡守團結的意象，帶出中秋節詔安客庄的特殊節慶氣息；此外，今年也規劃錄影轉播計畫，並由水汴頭崇賢寺統籌影片拍攝，納入崙背、東興、陽明及旭光等4所國小文化培植系列活動，並預定於12月播出，希望讓更多人認識詔安客家文化，以及文化推動及傳承的過程。

文化觀光處指出，「2021雲林詔安客家文化節」以學校的客家文化培育及詔安民俗祭典的傳承為主體，包含中秋節迎暗景「澹仔火遊客庄」、二崙深坑社區「溪王祭」以及西螺崇遠堂的「崇遠堂七嵌詔安古禮祭典」的民俗祭典，以及東興國小的「詔安客家布袋戲文化傳承」、崙背國小的「舞動詔安、閃耀崙背」計畫、陽明國小的「詔安客語生活美學」計畫以及旭光國小的「詔安客家獅藝武術傳承」的文化培植，透過文化節的串聯，保存詔安客家的傳統祭典，呈現雲林詔安文化新活力。

▲「天佑台灣」為雲林縣和全國民眾祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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